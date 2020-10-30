Вакансия бухгалтера без указания места работы. С ожидаемой реакцией сообщества

Бухгалтеры очень щепетильны. И если в вакансии бухгалтера отсутствует важный параметр, а именно, где предстоит работать — вакансия «не заходит».

Вакансию разместили в «Красном уголке бухгалтера».

«Бухгалтер на заработную плату и кадровое делопроизводство. Штат 50 человек, в перспективе до ста. Зарплата 60000 руб. на руки. Все вопросы на электронную почту».

И — не указали, где работать. Что повлекло варианты в комментариях:

«Охохонюшки... Тоже в Урюпинск?».

Кто-то спросил, какие еще обязанности:

«50 человек и все? Больше других обязанностей нет? А где вы находитесь?».

А кто-то обратил внимание, что число сотрудников-то может вырасти, а вот зарплата — нет:

«В перспективе до 100 человек... а вот ЗП без изменений🤦‍♂️😢».

Еще предположение по месту работы:

«Если город не указан, то речь об Усть-Бузулуке?».

Еще Абхазию предположили. Но в итоге выяснилось, что в Москве.

Кто-то еще посчитал, что не ценят там бухгалтеров, но на это пишут:

«Это еще очень себе ценят, слабо 500 человек, 3 конторы и чуток ЗП побольше».

А в целом-то вакансия как вакансия. Их много таких.

📌 Реклама