Некоторые виды доходов не будут облагаться повышенной ставкой НДФЛ. Готовы поправки в проект

Правительство подготовило поправки в законопроект № 1022669-7 о введении прогрессивной шкалы НДФЛ.

Напомним, проектом предусматривается увеличение до 15 % с 1 января 2021 года налоговой ставки по НДФЛ в отношении доходов физлиц, превышающих 5 млн рублей за налоговый период.

Перечень доходов, которые не будут облагаться повышенной ставкой 15 %, уточнят.

Предлагается исключить доходы от продажи имущества физических лиц (за исключением ценных бумаг), а также доходы в виде страховых выплат по договорам страхования и пенсионного обеспечения.

Кроме того, уточняется порядок исчисления суммы НДФЛ налоговыми агентами в отношении доходов физлиц, подлежащих обложению НДФЛ по ставке 15 %.

О будущих новациях по НДФЛ, уже принятых в первом чтении, читайте в авторском блоге фирмы «КАМИН»: НДФЛ 13 % и 15 %: обзор нового законопроекта