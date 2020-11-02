Расходы на вакцинацию сотрудников можно учесть при расчете налога на прибыль

Минфин в письме № 03-03-06/1/87999 от 08.10.2020 дал разъяснения по вопросу учета для целей налогообложения прибыли расходов на вакцинацию работников.
Сообщается, что законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ установлены следующие обязанности юрлиц и ИП:
- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;
- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;
- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.
Таким образом, налогоплательщики, осуществляющие расходы на проведение обязательной вакцинации своих сотрудников, обусловленные необходимостью исполнения обязательств по выполнению требований вышеупомянутого федерального закона, вправе учесть указанные расходы для целей налогообложения прибыли как другие прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.