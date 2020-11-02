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Суд подтвердил возможность вычета скорректированного НДС при выявлении в цепочке сомнительных контрагентов

Арбитражный суд Кемеровской области признал незаконным решение ИФНС по городу Кемерово о доначислении ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» (КФФ) 9,7 млн рублей налога на прибыль, 5,8 млн рублей НДС, а также соответствующих пеней и штрафа.

Налоговая инспекция не стала обжаловать решение суда, которое вступило в законную силу.

Фабула дела

По итогам выездной проверки уплаты КФФ налогов в 2014 — 2016 годах ИФНС по городу Кемерово доначислила компании налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в общей сумме 23,5 млн рублей, а также соответствующие пени и штрафы. Вышестоящее региональное управление ФНС частично снизила размер доначислений.

Основанием для налоговых претензий стало нарушение ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» п. 2 ст. 54.1 Налогового кодекса. А именно, включение в цепочку документооборота с целью искусственного наращивания стоимости товара для увеличения расходов по налогу на прибыль организаций и завышения суммы вычетов по НДС ООО «Кемеровская фармацевтическая компания» и ООО «БАД» (которые поочередно создавались на период до 3-ех лет), тогда как фактически поставку товара (канистры, флаконы) осуществляли ООО «Новосибирский завод пластмасс «ЮНИС», ООО «ЗТИ Сибирь», ООО «Солнечногорский стекольный завод» и ООО «Биомед». Сумма налоговой экономии составила 23,5 млн рублей.

Также в цепочку поставки товаров (стеклянных флаконов) включались фиктивные организации — ООО «Ладья» (в период 2011-2013 годов), ООО «Новэкс» и ООО «Фрактал» (в проверяемый период). Налоговый орган представил в суд доказательства подтверждения прямой поставки товара от заводов-изготовителей налогоплательщику.

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Позиция налогоплательщика

Заявитель указал, что налоговый орган неправомерно отказался признавать для целей налогообложения расходы и налоговые вычеты, в связи с приобретением налогоплательщиком в 2014-2016 годах пластмассовых канистр и стеклянных флаконов напрямую у заводов-производителей, без участия спорных поставщиков.

Между тем, налоговый орган не оспаривает факт реального приобретения пластмассовых канистр и флаконов, их использования в хозяйственной деятельности налогоплательщика, оплату за счет налогоплательщика заводам-изготовителям, наличие в бюджете источника возмещения НДС в части отпускной цены заводов-изготовителей. В связи с чем, налоговый орган должен был определить налоговые последствия спорных хозяйственных операций так, как если бы товар приобретался налогоплательщиком у заводов-изготовителей без участия посредников. Однако налоговый орган в полном объеме не принял расходы и налоговые вычеты, заявленные налогоплательщиком в связи с приобретением товара. Также инспекцией не приняты расходы и налоговые вычеты по транспортным расходам, понесенным на доставку стеклянных флаконов, и выставленных непосредственно заводами-изготовителями.

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Позиция налоговой инспекции

Установление в общей части НК РФ общеобязательных критериев, с фактом соблюдения которых законодатель связывает возникновение у конкретного налогоплательщика права на получение предусмотренных в особенной части НК РФ преференций, в том числе, в виде возможности сформировать расходную часть при определении размера налогооблагаемой прибыли, а также заявить налоговые вычеты по сделкам, характеризующимся реальностью их исполнения, представляет собой нововведение в законодательстве о налогах и сборах.

Положения статьи 54.1 НК РФ по своему содержанию являются новыми легальными требованиями к налогоплательщикам в целях исключения совершения ими действий, направленных на злоупотребление предоставленными ему налоговым и гражданским законодательством правами.

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Положения статьи 54.1 НК РФ, являясь ужесточением требований к налогоплательщикам по соблюдению ими налогового законодательства, допускающее полный отказ в возможности реализации своих прав на заявление налоговых вычетов и учет расходов, с одной стороны, и гарантируют отсутствие налоговых претензий со стороны налоговых органов в отношении исполняющих добросовестно свои налоговые обязательства налогоплательщиков.

Позиция суда

Как разъяснено Конституционным Судом РФ, положения налогового законодательства не допускают доначисления сумм в размере большем, чем установлено законом. Налоговые органы в ходе мероприятий налогового контроля определяют объем налоговой обязанности исходя из фактических показателей хозяйственной деятельности налогоплательщика (Определение от 04.07.2017 N 1440).

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Следовательно, выявление искажений в сведениях о фактах хозяйственной деятельности предполагает доначисление суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом. В рассматриваемом случае, — как если бы договоры были напрямую заключены с заводами-изготовителями.

Довод ИФНС о том, что ст. 54.1 НК РФ были ужесточены требования к налогоплательщикам (установлены обстоятельства, выявление которых допускает полный отказ в возможности реализации прав на получение налоговых вычетов и учет расходов при налогообложении прибыли), подлежит отклонению как основанный на неверном толковании нормы права. В том числе как противоречащий в рассматриваемом случае положениям п. 2 ст. 5, п. 5 ст. 82 НК РФ, ст. 2 Федерального закона от 18.07.2017 N 163-ФЗ в их совокупности.
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Суд также учел позицию Верховного Суда РФ, изложенную в определении от 14.05.2020 № 307-ЭС19-27597, согласно которой отказ в праве на вычет «входящего» налога обуславливается фактом неисполнения обязанности по уплате НДС контрагентом налогоплательщика или (и) поставщиками предыдущих звеньев в той мере, в какой это указывает на отсутствие экономического источника вычета (возмещения) налога.

При доказанности реальности исполнения договора и отсутствии оснований для вывода о неуплате НДС на предыдущих стадиях товародвижения (о чем знал или должен был знать налогоплательщик) само по себе наличие сомнений в подписании первоначально выставленных счетов-фактур уполномоченными лицами не имеет правового значения для разрешения спора.

Налогоплательщик произвел поквартальный расчет вычетов НДС и себестоимости спорного товара: в части флаконов — исходя из отпускной цены заводов-изготовителей, а в части канистр — исходя из цены их приобретения ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика».

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Мнение эксперта

По словам юриста ЮФ «Арбитраж.ру» Сергея Филиппова, у статьи 54.1 НК РФ очень непростая судьба в правоприменительной практике. «ФНС России отстаивает позицию, что Федеральным законом от 18.07.2017 № 163-ФЗ на них не возлагалась обязанность по проведению налоговой реконструкции. Налогоплательщики же указывают, что толкование положений статьи 54.1 НК РФ в отрыве от разъяснений высших судебных инстанций, обязывающие инспекторов „устанавливать размер действительного налогового бремени“, искажает сущность налогообложения и трансформирует налоги в штрафные санкции. Арбитражный суд Кемеровской области, в этом смысле, последовательно поддерживает налогоплательщиков (см., например, дело № А27-17275/2019 по спору между ООО „Кузбассконсервмолоко“ и Межрайонной ИФНС России № 1 по КО)», — отметил он.

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Особого внимания, по мнению Сергея Филиппова, заслуживает, конечно, позиция о возможности признания обоснованными части вычетов НДС.

«Говоря о проблематике НДС, нельзя не упомянуть принцип нейтральности данного налога. Принцип нейтральности НДС, для налогоплательщиков — предпринимателей, заключается в том, что каждый из них вправе получить вычет „входящего“ НДС вне зависимости от характера самого объекта НДС. Исторически, введение НДС было необходимо для вовлечения в процесс взимания косвенного налога самих предпринимателей, но так, чтобы он ими не ощущался и не оказывал никакого влияния на их модели ведения бизнеса, а перекладывался бы на конечного потребителя. То есть, в сущности НДС — это „налог на потребление“. Важно, что такая правовая природа НДС признается и самой ФНС России (см. Письмо ФНС России от 14.06.2018 года №СА-4-7/11482). Поэтому, тем более и кажется странным подход инспекторов, запрещающих принимать к вычету скорректированный размер НДС без наценки „проблемных“ контрагентов при условии реальности хозяйственных операций», — пояснил юрист.

Сергей Филиппов отметил, что Арбитражный суд Кемеровской области не согласился с налоговой, указав на то, что:
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  • реальность поставки флаконов не оспорена;
  • источник возмещения НДС в бюджете сформирован за счет средств, уплаченных заводами-изготовителями флаконов, а, значит, налогоплательщик вправе рассчитывать на вычет НДС в той части, в какой он был сформирован заводами-изготовителями.
Дело №А27-25588/2019.

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