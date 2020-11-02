Суд подтвердил возможность вычета скорректированного НДС при выявлении в цепочке сомнительных контрагентов

Арбитражный суд Кемеровской области признал незаконным решение ИФНС по городу Кемерово о доначислении ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» (КФФ) 9,7 млн рублей налога на прибыль, 5,8 млн рублей НДС, а также соответствующих пеней и штрафа.

Налоговая инспекция не стала обжаловать решение суда, которое вступило в законную силу.

Фабула дела

По итогам выездной проверки уплаты КФФ налогов в 2014 — 2016 годах ИФНС по городу Кемерово доначислила компании налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в общей сумме 23,5 млн рублей, а также соответствующие пени и штрафы. Вышестоящее региональное управление ФНС частично снизила размер доначислений.

Основанием для налоговых претензий стало нарушение ОАО «Кемеровская фармацевтическая фабрика» п. 2 ст. 54.1 Налогового кодекса. А именно, включение в цепочку документооборота с целью искусственного наращивания стоимости товара для увеличения расходов по налогу на прибыль организаций и завышения суммы вычетов по НДС ООО «Кемеровская фармацевтическая компания» и ООО «БАД» (которые поочередно создавались на период до 3-ех лет), тогда как фактически поставку товара (канистры, флаконы) осуществляли ООО «Новосибирский завод пластмасс «ЮНИС», ООО «ЗТИ Сибирь», ООО «Солнечногорский стекольный завод» и ООО «Биомед». Сумма налоговой экономии составила 23,5 млн рублей.

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Также в цепочку поставки товаров (стеклянных флаконов) включались фиктивные организации — ООО «Ладья» (в период 2011-2013 годов), ООО «Новэкс» и ООО «Фрактал» (в проверяемый период). Налоговый орган представил в суд доказательства подтверждения прямой поставки товара от заводов-изготовителей налогоплательщику.

Позиция налогоплательщика

Заявитель указал, что налоговый орган неправомерно отказался признавать для целей налогообложения расходы и налоговые вычеты, в связи с приобретением налогоплательщиком в 2014-2016 годах пластмассовых канистр и стеклянных флаконов напрямую у заводов-производителей, без участия спорных поставщиков.

Между тем, налоговый орган не оспаривает факт реального приобретения пластмассовых канистр и флаконов, их использования в хозяйственной деятельности налогоплательщика, оплату за счет налогоплательщика заводам-изготовителям, наличие в бюджете источника возмещения НДС в части отпускной цены заводов-изготовителей. В связи с чем, налоговый орган должен был определить налоговые последствия спорных хозяйственных операций так, как если бы товар приобретался налогоплательщиком у заводов-изготовителей без участия посредников. Однако налоговый орган в полном объеме не принял расходы и налоговые вычеты, заявленные налогоплательщиком в связи с приобретением товара. Также инспекцией не приняты расходы и налоговые вычеты по транспортным расходам, понесенным на доставку стеклянных флаконов, и выставленных непосредственно заводами-изготовителями.