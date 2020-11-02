Помощник главбуха, который разбирается в тонкостях производства и составляет «разные отчеты». За 50 тысяч

Вакансия на помощника главбуха с обязанностями, на которые не каждый главбух-то согласится. И, конечно же, за сравнительно небольшие деньги.
Вакансией поделились в «Красном уголке бухгалтера».
«Вакансия называется „Помощник главного“, зарплата 50 000 рублей».
Видно некоторое плохо, расшифровываем:
- Быть в курсе всех изменений действующего законодательства. Особенности финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
- Знать основные локальные акты о структуре организации.
- Знать и работать по системе налогообложения, действующей на предприятии.
- Соблюдать правила по ведению бухгалтерского и налогового учета.
- Четко знать и соблюдать сроки и правила составления бухгалтерской и налоговой отчетности.
- Соблюдать порядок документооборота в организации, заключающегося в четкой хронологии документооборота компании.
- Составлять различные отчеты, бухгалтерские справки, необходимые для работы предприятия.
- Подготовка финансовой документации для формирования бухгалтерской и налоговой отчетности на определенный срок.
- Разбираться в основах технологии производства.
- Соблюдать порядок учета товарно-материальных ценностей.
- Принимать участие в мероприятиях по инвентаризации имущества и обязательств компании.
- Знать порядок оприходования излишков, списания недостач, убытков и т. д.
- Своевременно проводить инвентаризацию взаиморасчетов с кредиторами и дебиторами организации.
- Выполнять порученияи распоряжения руководителя предприятия и главного бухгалтера.
- Работа в системе «Клиент-Банк».
- Взаимодействие с камеральными органами ИФНС, ПФР, ФСС, подготовка ответов на Требования, с подбором запрашиваемых документов, сверки по начисленным и оплаченным налогам и взносам.
- Участие в начислении заработной платы, налогов и страховых взносов.
- Подготовка отчетности по заработной плате и страховым взносам.
- Взаимодействие с сотрудником кадровой службы по вопросам трудоустройства, при составлении табеля учета рабочего времени, обучения и мотивации персонала организации.
- Консультирование сотрудников (например, по ворпосам начисления заработной платы, расчета больничного листа и т.д.).
В комментариях в целом по функционалу-то не против. Но зарплата...
«А главный будет дома? Понятно, что бух должен... Может это всё делать. Но обидно за ЗП».
Да и некоторые обязанности, за такое вознаграждение, как-то не заходят:
«Разбираться в основах технологии производства? Сразу 100% к предлагаемому окладу».
Да и при таком спектре обязанностей помощника, чем будет главбух заниматься?
«Мне всегда интересно, а что делает ГБ при такой должностной инструкции помощника?».
Кого-то зацепили «различные отчеты»:
«Фраза „составлять различные отчеты“ тоже порадовала».
В общем, очередной «жнец, швец и на дуде игрец» за еду, стул и кипяток.