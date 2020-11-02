Помощник главбуха, который разбирается в тонкостях производства и составляет «разные отчеты». За 50 тысяч

Вакансия на помощника главбуха с обязанностями, на которые не каждый главбух-то согласится. И, конечно же, за сравнительно небольшие деньги.

Вакансией поделились в «Красном уголке бухгалтера».

«Вакансия называется „Помощник главного“, зарплата 50 000 рублей».

Видно некоторое плохо, расшифровываем:

Быть в курсе всех изменений действующего законодательства. Особенности финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Знать основные локальные акты о структуре организации.

Знать и работать по системе налогообложения, действующей на предприятии.

Соблюдать правила по ведению бухгалтерского и налогового учета.

Четко знать и соблюдать сроки и правила составления бухгалтерской и налоговой отчетности.

Соблюдать порядок документооборота в организации, заключающегося в четкой хронологии документооборота компании.

Составлять различные отчеты, бухгалтерские справки, необходимые для работы предприятия.

Подготовка финансовой документации для формирования бухгалтерской и налоговой отчетности на определенный срок.

Разбираться в основах технологии производства.

Соблюдать порядок учета товарно-материальных ценностей.

Принимать участие в мероприятиях по инвентаризации имущества и обязательств компании.

Знать порядок оприходования излишков, списания недостач, убытков и т. д.

Своевременно проводить инвентаризацию взаиморасчетов с кредиторами и дебиторами организации.

Выполнять порученияи распоряжения руководителя предприятия и главного бухгалтера.

Работа в системе «Клиент-Банк».

Взаимодействие с камеральными органами ИФНС, ПФР, ФСС, подготовка ответов на Требования, с подбором запрашиваемых документов, сверки по начисленным и оплаченным налогам и взносам.

Участие в начислении заработной платы, налогов и страховых взносов.

Подготовка отчетности по заработной плате и страховым взносам.

Взаимодействие с сотрудником кадровой службы по вопросам трудоустройства, при составлении табеля учета рабочего времени, обучения и мотивации персонала организации.

Консультирование сотрудников (например, по ворпосам начисления заработной платы, расчета больничного листа и т.д.).

В комментариях в целом по функционалу-то не против. Но зарплата...

«А главный будет дома? Понятно, что бух должен... Может это всё делать. Но обидно за ЗП».

Да и некоторые обязанности, за такое вознаграждение, как-то не заходят:

«Разбираться в основах технологии производства? Сразу 100% к предлагаемому окладу».

Да и при таком спектре обязанностей помощника, чем будет главбух заниматься?

«Мне всегда интересно, а что делает ГБ при такой должностной инструкции помощника?».

Кого-то зацепили «различные отчеты»:

«Фраза „составлять различные отчеты“ тоже порадовала».

В общем, очередной «жнец, швец и на дуде игрец» за еду, стул и кипяток.