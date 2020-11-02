Сотрудник уходит в отпуск или на больничный в разгар отчетности. Законное право или подставляет коллектив?

Вопрос от главбуха к сообществу. Как уволить сотрудницу, которая в разгар отчетности уходит на больничные или отпуска? Причем, делает это систематически.

Жаркий спор разразился в «Красном уголке бухгалтера».

«Приняла коллектив бухгалтерии. Одна сотрудница уж очень ушлая: дважды во время очередного двухнедельного отпуска (оба периода были летом!) брала больничный. Да ещё не по месту прописки, а по месту нахождения дачи! В ее обязанности входит проведение платежей в специальной программе, так случилось, что она единственная умела в ней работать. И вот, в период сдачи отчётности, когда все под завязку заняты, она берет снова берет больничный на весь период отчётности, поставив всю организацию под удар. Гендир в курсе. Очень нужен совет как можно без потерь и судов уволить такую сотрудницу».

Уволить тут, вроде как, и не за что. Отпуск — законное право, как и больничный. Обязанности человек выполняет. Формально не придраться.

В комментариях мнения разделились. Кто-то сразу пишет, что не прав автор:

«Странные вы люди. Человек не нарушал дисциплину, больничный лист брал — ну так это её право. У вас просто неприятие этого человека. Вы пришли в эту организацию, а она там работала до вас и всех это устраивало. Перестройте сначала себя, в первую очередь вы Руководитель, а значит должны решать проблемы в интересах своего коллектива. Что- то мне подсказывает что у вас есть человек на это место и вы просто нашли кого закозлить. И мнение других меня поражает, а если вы заболеете и вам это предъявят? Приходить на работу еле живой — это значит не уважать себя, неумение выстроить работу коллектива, и наплевательское отношение к другим. А потом сидят и рыдают что их не ценят. Смешно».

Автор на это пишет, что и предыдущий главбух жаловалась на эту сотрудницу, и что поведение такое уже систематическое. И никого она не протаскивает, просто пришлось за сотрудницу самой работать все лето.

Законно уволить советуют либо по соглашению сторон, либо по сокращению штата со всеми положенными выплатами. А еще советуют проверить больничные:

«Заявляете в ФСС, что сомнения вызывают обстоятельства, при которых сотрудник вдруг заболевает и уходит на больничный. Они такие случаи проверяют».

А кто-то усомнился в незаменимости этого сотрудника.

«Проведение платежей в специальной программе? Что за чудо-программа, в которой никто не умеет работать? Дайте мне любую программу и я поковырявшись в ней часик, проведу платежи. Заинтриговали».

Автор пишет о программе:

«Внутрикорпоративная, только запустили, менее года. Обучали пока не всех».

И сразу же посыпались вопросы к автору, умеет ли она в ней работать, мол, как же спрашивать с подчиненных, если сам не умеешь. А кто-то высказалась в пользу автора:

«Хороший начальник прежде всего должнен уметь организовывать работу, а не делать ее вместо сотрудников».

Еще советуют взять нового сотрудника и начать обучать:

«А зачем увольнять? Вводите в штат новую единицу. Перераспределяете обязанности, в том числе по работе с новой программой на новую сотрудницу. Дальше по ситуации».

Даст ли денег на такие эксперименты руководство? Скорее на самого главбуха повесят обязанность, а сотрудницу уволят. С обещанием «когда-нибудь возьмем, как деньги будут».

И еще пост в поддержку автора:

«Сочувствую Вам, сама часто сталкиваюсь с подобным. Вранье обычно чувствуешь и понимаешь, кто болен, а кто „болен“. Как уволить уже писали: задачи и жёсткий контроль, дисциплинарки за невыполнение. Но она сама уволится скорее всего, просто отсиживается, время тянет».

Кто-то у остальных спрашивает, чего все так на автора накинулись:

«Скажите, а откуда столько неприязни к автору? Или у всех огромный штат бухгалтеров, что так легко одного заменить другим? У меня два буха и два экономиста. Да, они могут в чем-то заменить друг друга, но не всегда и не во всем. И что значить остаться одной во время отчета мне знакомо. Во всем мире госорганам все-равно что у вас внутри компании творится, отчет должен быть сдан вовремя».

В общем, спор продолжается. А подытожим фразой автора:

«Впервые решила спросить совета сообщества. Узнала про себя много нового».

Коллеги, ну не нужно так. Добрее нужно быть друг к другу.