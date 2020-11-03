В графике отпусков указывается точная дата начала отпуска

В соответствии с ч. 1 ст. 123 ТК очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

Таким образом график отпусков на 2021 года надо утвердить до 16.12.2020.

Некоторые работодатели указывают в графике лишь месяц будущего отпуска, без конкретной даты.

Роструд пояснил, что при составлении графика отпусков необходимо указывать конкретные даты предоставления работнику отпуска, а не только месяц.