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В графике отпусков указывается точная дата начала отпуска

В соответствии с ч. 1 ст. 123 ТК очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее чем за две недели до наступления календарного года.

Таким образом график отпусков на 2021 года надо утвердить до 16.12.2020.

График отпусков на 2021 год

Некоторые работодатели указывают в графике лишь месяц будущего отпуска, без конкретной даты.

Роструд пояснил, что при составлении графика отпусков необходимо указывать конкретные даты предоставления работнику отпуска, а не только месяц.

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