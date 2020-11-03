Москва, Новосибирск и Казань названы лучшими городами для удаленки

Россияне назвали лучшими городами для работы на удаленке Москву, Казань и Новосибирск. А худшими — Челябинск и Омск.

К таким результатам исследования пришел сервис по поиску работы SuperJob, пишут «РИА Новости».

Каждый второй работающий на удаленке житель столицы считает лучшим городом для такой работы Москву (51%). За Казань и новосибирск голоса отдали по 43% опрошенных.

Меньше всего шансов на карьеру у дистанционных работников в Челябинске и Омске: 9% и 8% опрошенных соответственно назвали эти города лучшими для роста по службе.

В Санкт-Петербурге считают свой город подходящим для удаленной карьеры 40% опрошенных. В Екатеринбурге 29% удаленных сотрудников считают свой город лучшим для карьерного роста, в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — каждый четвертый.

В исследовании приняли участие по 700 представителей экономически активного населения старше 18 лет, работающих удаленно, из Москвы и Санкт-Петербурга, по 300 респондентов из других городов-миллионников.