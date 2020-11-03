Налоговики хотят видеть директора из-за маленькой зарплаты. К чему готовиться?

Налоговики вызывают гендиректора в инспекцию на разговор. Из-за маленькой зарплаты. А может, еще из-за чего-то. Что от них ожидать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, ИФНС камералит РСВ. Приглашает директора. Это что, из-за маленькой зарплаты? Чего ожидать?».

В комментариях почти единогласно предлагают позвонить в налоговую и выяснить. У кого-то было подобное:

«Гендиректора пригласили на пятницу. Я думала — по убытку. Оказалось — по НДС!».

Дальше выясняют, что это 33-я ИФНС, и что туда не дозвониться. Кто-то недоумевает, что директор может рассказать по НДС, а кто-то пишет, что будут спрашивать:

«Вычет в безопасный укладывается? Поопрашивают по контрагентам, кто, что, как, с кем, где нашёл, почему по этим ценам и т. д.».

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Кто-то по зарплате интересуется, сколько:

«А насколько маленькая, если не секрет? У нас тоже 20.2 тыс. руб. было, пока тихо. Можно же неполный рабочий день установить».

Автор пишет, что 12130 рублей. Ей отвечают, что будут спрашивать:

«Попросят вежливо поднять до среднеотраслевой по региону. Вы вежливо ответите, что да, конечно, в следующем году (или когда там еще)! А сейчас КРИЗИС...».

Еще пишут, что могут докопаться до зарплаты в зависимости от отрасли.

«Смотря какой вид деятельности. Охранная компания, тоже вызвали. Говорят — как же так, охраняете? Деньги получаете? Не удалённо же, вот и платите среднюю по отрасли. Мурыжили долго, месяца 4. Пришлось немного поднять. Пока вроде не тревожат».

Вообще, есть мнение, что ехать не нужно:

«Я думаю никуда ездить не надо, нам каждый квартал такие вызовы шлют, у них форма уведомления такая. А по факту просто дать пояснения просят в электронном виде с приложением штатки, табеля, расчета и т. д.».

Поделились и курьезным предложением от налоговиков: