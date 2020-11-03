Стоит ли ИП платить авансы по УСН, если он в процессе смены места жительства и ИФНС?

ИП сменил регион места жительства, причем из старой ИФНС он уже выписался, а в новой еще на учет не поставили. Куда ему авансы по УСН платить? Или пока не стоит?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«ИП поменял место жительства 02.10 с МО на Москву. На УСН „доходы“. Очень горит желанием оплатить авансы за 3 КВ по УСН. Из первой налоговой его выписали, а в другую не прописали. Платить в новую, не дожидаясь, когда его переведут? Потом не будет проблем о зачислении этого платежа? Сумма около 20 тыс».

В комментариях спешить не рекомендуют:

«Ну раз он еще не стоит в новой, то платеж повиснет. Будете разыскивать. Там же пени с 20 тыс. копейки. И то, можно обосновать отмену пеней».

Кого-то удивляет столь сознательный ИП:

«Где вы таких ИП берете, что прямо сами хотят авансы платить? Обычно предпочитают дождаться, пока им требование выставят и счет заблокируют. А по теме: я бы подождала, пока в новой нормальный лицевой счет не заведут, а то зависнут где-нибудь платежи, потом замучаетесь искать».

Автор пишет, что сама устала в этом убеждать клиента:

«Я вот ему это тоже говорю. Прошлый раз при смене адреса ипешника полгода переводили. Я потом платежи разыскивала. Намаялась. А новая налоговая меня требованиями закидала. Старая начисления передала, а оплаты часть. Полгода нервов. Потом все достало и я жалобу накатала в центральную ФНС. После этого прислали извинения и быстренько сами все нашли и от меня отстали. Попытаюсь ему вдолбить. Он на пенях зациклился. Блин...».

Ей советуют убедить ИП тем, что пени все равно будут:

«А вы ему объясните, что пени всё равно будут, если платеж не туда загонят и будут потом его разыскивать. Но вообще да, иногда попадаются упрямцы, хотят по своему и ничего не слушают».

Кто-то подобным случаем делится:

«У меня ситуация один в один, и тоже из МО в Москву. Только ИП ещё и хочет срочно закрыть ИП. Подождали 2 недели и вчера отправили заявление об изменение данных в ЕГРИП. Ждём результат, потом закрытие. Отправили потому что, вчера узнала что другой мой ИП сменил прописку ещё 17 сентября, а данные в реестре изменились только 23 октября, т.е больше месяца прошло. Также есть ИП который прописку сменил 2 года назад, но данные так и не изменены в реестре».

А советуют платить по месту текущей регистрации:

«Платите сейчас туда где на текущий день зарегистрирован клиент в ИФНС».

Правда, как автор пишет, ИП сейчас в подвисшем состоянии — из предыдущей выписался, а в новую еще не прописался.