За электронные кошельки в иностранных банках хотят заставить отчитываться в ФНС

Группа депутьатов Госдумы во главе с главой Комитета по финансовым рынкам Аксаковым внесли законопроект об измененияых в валютном регулировании. Суть — обязать граждан отчитываться в ФНС об электронных кошельках в иностранных банках.

Законопроект № 1049109-7 предусматривает соответствующие поправки в ФЗ «О валютном регулировании».

В качестве аргумента депутаты указывают на обязанность граждан сообщать о счетах, открытых в иностранных банках, а в отношении электронных кошельков такой обязанности нет. И заодно указали на риски отсутствия должного контроля по 115-ФЗ.

Заодно законопроектом 1049125-7 хотят внести изменения в ст. 15.25 КоАП, принятие которого расширит санкции этой статьи и на несообщение об электронном кошельке в иностранном банке.

Санкции хотят ввести следующие:

«За нарушение сроков представления отчётов о переводах денежных средств без открытия банковского счёта с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платёжных услуг, предупреждение или административный штраф в зависимости от количества дней нарушения сроков представления отчётов для граждан в размере от трёхсот до трёх тысяч рублей, должностных лиц в размере от пятисот до пяти тысяч рублей, юридических лиц — от пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей».

За электронный кошелек на PayPal тоже придется отчитаться?