Изменят типовую форму трудового договора для малого бизнеса. Туда впишут НКО

Накануне Минэкономразвития опубликовало проект поправок в Постановление Правительства № 858 от 27.08.2016 «О типовой форме трудового договора, заключаемого между работником и работодателем — субъектом малого предпринимательства, который относится к микропредприятиям».

Дело в том, что на рассмотрении Госдумы находится правительственный законопроект, который предусматривает распространить на НКО особенности трудовых отношений, установленные для малого бизнеса.

Внесение изменений в статью 59 ТК позволит работодателям — НКО заключать срочные трудовые договоры по аналогии с работодателями — субъектами малого бизнеса, имеющим доход до 800 млн рублей.

Это обусловлено тем, что некоммерческим организациям часто необходимо привлекать сотрудников для реализации ограниченных по времени проектов, реализуемых в том числе в рамках грантов Президента. Соответственно, заключение срочного трудового договора обеспечит гибкость в привлечении сотрудников и не повлечет каких-либо негативных последствий на рынке труда.

В этой связи потребовалось изменить постановление, которым утверждена типовая форма трудового договора.

Туда внесут изменения и распространят действие указанного постановления на некоммерческие организации.