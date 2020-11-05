Пропала бухгалтер ТСЖ с документами и кучей информации по жильцам. Что делать?

Сбежала бухгалтер ТСЖ, ничего не передала, просто пропала. Новый председатель голову ломает, как ее найти и привлечь к ответственности. Или хотя бы документы забрать.

Вопрос задали в «Красном уголке бухгалтера».

«Такая ситуация: ТСЖ. Бухгалтер уволилась, документацию не сдала. просто пропала. У неё остались все начисления по квартирам, счётчики, личная информация. Прошло уже три недели. Куда писать или звонить, чтобы ее нашли? Первый раз столкнулась с такой безответственностью. Может, кто знает как бывшего бухгалтера призвать к ответственности».

Дальше в комментариях автор уточняет:

«Ей 74 года, сначала брала трубки и обещала сдать. Теперь не отвечает на звонки и живёт в другом месте».

В комментариях советуют:

«Договор был? Ответственность бухгалтера предусмотрена? И увы-просто так-беспричинно бухгалтеры не пропадают...».

На это автор пишет, что скорее всего нет. Также пишет, что ходили к участковому, тот советует в прокуратуру писать.

Еще кто-то делится похожим случаем:

«Слушайте, ну один в один наша ситуация с кооперативом коттедж ей. Председатель сбежал в Сочи, ГБ сбежала в Москву в какую-то крупную аудиторскую компанию. Учёта вообще нет, говорит вела в тетрадочке. Кто и что вносил ничего неизвестно».

И еще один случай, но тут немного другое:

«У нас есть дом, где бух вообще не знает, как пользоваться какими-то программами. Кое как на время карантина освоили сдачу показаний счетчиков по электронной почте (до этого жильцы вписывали в тетрадь у консьержа, а сейчас консьержа нет, что логично). Как, куда и что они там сдают, никому не известно. А капремонт не в ТСЖ уходит, эти платежки отдельная организация предоставляет, им можно оплачивать онлайн».

Вот что советуют в ситуации автора:

«Если по жесткому, то через полицию с актом об отсутсвии документов. А так восстановить все можно — вопрос времени. У меня так бывший бух пропал по 466 квартирам, год на восстановление долгов ушло».

Другая председатель ТСЖ тоже советует:

«Придётся ехать по всем казёным домам (ИФНС, ПФР и т.д) и получить отчётность хотя бы за 2019-2020».

И еще советует подавать в суд на истребование документов:

«Подайте иск в суд на истребование документов, там ничего сложного. За каждый документ запросить сумму за каждый день удержания. Как повестка в суд придёт, глядишь и бухгалтер ваш найдётся».

И еще совет напоследок:

«Сейчас все жилищные организации должны начисления по квартплате выгружать в ГИС ЖКХ. Если это делалось, то оттуда можно взять. В крайнем случае у жильцов пособирать копии последних квитанций. Там задолженность указывается».

Вообще, возраст сбежавшего бухгалтера 74 года, солидный. Может, случилось чего?