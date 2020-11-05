Попросила отгул — уволили за прогул. Пришлось дойти до Верховного суда

Работника уволили за прогул в период временной нетрудоспособности. Работник дошел до Верховного суда в споре с работодателем, его требования удовлетворили.

Сотрудница ООО «Интегра-Сервисы» работала там с 6 декабря 2017 года по трудовому договору. Договор расторгнут приказом от 5 марта 2019 года на основании пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК, за прогул. Основание — акты от 11 и 12 февраля 2019 года, об отсутствии на рабочем месте.

Сотрудница считает данное основание незаконным, поскольку в указанные даты отсутствовала по уважительной причине. Она себя плохо чувствовала, о чем сообщила руководителю, и ей были предоставлены отгулы.

«Также работодателем был нарушен порядок увольнения, так как уведомление о необходимости предоставить письменные объяснения по факту отсутствия на рабочем месте 11 и 12 февраля 2019 г. было вручено Ивановой Ю.В. 19 февраля 2019 г. и 21 февраля 2019 г. она дала такие объяснения, между тем в период с 18 февраля по 4 марта 2019 г. она была временно нетрудоспособна, о чем сообщила 18 февраля 2019 г. работодателю и впоследствии представила листок нетрудоспособности. По выходу с больничного 5 марта 2019 г. в тот же работодателем день был вынесен приказ об увольнении, однако на протяжении двух дней ей не выдавали трудовую книжку и не давали возможности ознакомиться с приказом об увольнении» — указано в определении.

По мнению сотрудницыа, у работодателя не было оснований запрашивать объяснения по поводу отсутствия на рабочем месте, поскольку в тот момент она была нетрудоспособна (на больничном).

Именно на этом основании сначала первая инстанция подтвердила требования работника, апелляция отказала, а Верховный суд снова подтвердил.

Суд признал ошибочным мнение о том, что истребование работодателем письменных объяснений у работника в период его временной нетрудоспособности законом не запрещено, поскольку положения ч. 3 ст. 193 ТК РФ специально исключают время болезни работника из срока применения дисциплинарного взыскания.

Как раз апелляция почему-то посчитала, что работодателю можно истребовать объяснения во время больничного.

В итоге, ВС присудил восстановить работника в должности с выплатой среднего заработока за время вынужденного прогула за период с 5 марта 2019 г. по 8 апреля 2019 г. в размере 50 675, 55 руб., компенсация морального вреда в сумме 30 000 руб., судебные расходы — 15 000 руб., а всего 95 675, 55 руб. В удовлетворении остальной части заявленных требований отказано.

Истица просила, кроме восстановления в должности, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула с момента увольнения по дату вынесения судом решения, компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., расходы на оплату услуг представителя в сумме 20 000 руб.

Определение ВС от 17 августа 2020 г. № 69-КГ20-3.