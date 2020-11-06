Микрофинансовые организации предлагают запретить с 2021 года

В России предлагают запретить микрофинансовые организации. Депутаты от «Справедливой России» внесли соответстувующий законопроект в Госдуму.
Поправками планируют признать утратившим силу закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» с 1 января 2021 года.
По словам Миронова, долги россиян перед МФО растут рекордными темпами.
«Всего лишь за один год доля просроченной задолженности выросла с 30% до 40%. Просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 млрд рублей», — цитирует его пресс-служба фракции.
Ситуация с просрочкой по займам МФО резко усугубилась на фоне пандемии коронавируса, подчеркнул он.
«Микрофинансовым организациям в нашей стране не место. Их надо запретить, потому что из-за этого полукриминального бизнеса страдают сотни тысяч россиян», — заключил Миронов.
К слову сказать, это не первая попытка СР запретить МФО.
Цитаты по «ТАСС».