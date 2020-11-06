Уведомлять сотрудников о введении пилотного проекта ФСС не надо

Сегодня одно бухгалтерское издание оповестило бухгалтеров о необходимости до конца года под роспись выдать сотрудникам уведомление о введении с 2021 года системы прямых выплат из ФСС.
Сообщается, что официальной формы уведомления пока нет, поэтому бухгалтерам предлагается некий рекомендованный бланк.
Наши читатели интересуются, правда ли бухгалтерам предстоит такая работа.
Отвечаем — нет. Формы уведомления не пока нет, ее нет в принципе. Потому что никого уведомлять не надо.Законы в нашей стране меняются очень часто, и если бы бухгалтеры были обязаны оповещать сотрудников о каждом изменении, им бы просто некогда было работать.
С 2021 года вся страна должна перейти на систему прямых выплат пособий из ФСС. Пока это еще проект, но все понимают, что, без сомнений, закон будет принят.
Пилотный проект ФСС продлят еще на один год. И внедрят по всей странеНапомним, в России осталось всего 8 регионов, в том числе Москва, где пилотный проект еще не внедрен.
В некоторых регионах этот принцип выплаты пособий действует аж с 2011 года. То есть большинство бухгалтеров страны уже давным-давно прошли процесс перехода на прямые выплаты и знают, как это реализуется на практике.
При подключении к этому проекту Москвы ничего экстраординарного не произойдет.
Никаких специальных норм и правил для московских работодателей закон не содержит.
Почти вся страна перешла на прямые выплаты без обязанности уведомлять об этом сотрудников, и Москва перейдет по такой же схеме.
В общем, пилотный проект — это не какое-то ноу-хау. Этот «велосипед» давно уже изобретен и успешно используется.