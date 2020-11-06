Уведомлять сотрудников о введении пилотного проекта ФСС не надо

Сегодня одно бухгалтерское издание оповестило бухгалтеров о необходимости до конца года под роспись выдать сотрудникам уведомление о введении с 2021 года системы прямых выплат из ФСС.

Сообщается, что официальной формы уведомления пока нет, поэтому бухгалтерам предлагается некий рекомендованный бланк.

Наши читатели интересуются, правда ли бухгалтерам предстоит такая работа.

Отвечаем — нет. Формы уведомления не пока нет, ее нет в принципе. Потому что никого уведомлять не надо.

Законы в нашей стране меняются очень часто, и если бы бухгалтеры были обязаны оповещать сотрудников о каждом изменении, им бы просто некогда было работать.

С 2021 года вся страна должна перейти на систему прямых выплат пособий из ФСС. Пока это еще проект, но все понимают, что, без сомнений, закон будет принят.

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Напомним, в России осталось всего 8 регионов, в том числе Москва, где пилотный проект еще не внедрен.

В некоторых регионах этот принцип выплаты пособий действует аж с 2011 года. То есть большинство бухгалтеров страны уже давным-давно прошли процесс перехода на прямые выплаты и знают, как это реализуется на практике.

При подключении к этому проекту Москвы ничего экстраординарного не произойдет.

Никаких специальных норм и правил для московских работодателей закон не содержит.

Почти вся страна перешла на прямые выплаты без обязанности уведомлять об этом сотрудников, и Москва перейдет по такой же схеме.

В общем, пилотный проект — это не какое-то ноу-хау. Этот «велосипед» давно уже изобретен и успешно используется.