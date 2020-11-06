Суперспециалист-уникум. Решает любые проблемы бизнеса. Даже по «налогооблажению»

Суперспециалист, в одном лице и бухгалтер, и юрист, и психолог, и инженер, и медиатор, а местами, наверное, еще и скрипач Лондонской филармонии. Как вы думаете, такое бывает?

Выложили в «Красном уголке бухгалтера». Стилистика сохранена.

«Условно бухгалтерское. Про „НалогооблОжение“. Состою в группах вотсап, никак к БУ и НУ не относящимся. Про авторские экскурсии. В некоторых из них, пишет только админ. Зашла в вотсап. И тут в самой неспамовой тургруппе приходит объявление об уникуме — специалисте, решающем проблемы бизнеса и человека, одновременно в суде и одновременно как психолог и медиатор, как инженер, юрист, бух и еще с десяток профессий. Многофункциональный комплекс в общем, а не человек. Уникум 80 лвл. ОК. Верим. Далее читаю образование. Ну круто все, два высших, два mini MBA (я одно-то никак не закончу), и опаньки — курсы по бухучету и налогооблАжению. Я не в белом пальто. А даже если и в белом, белое пальто — это очень красиво! Но вот это написание слова „НалогооблАжение“- это ужас. Как и дИфицит. ЭТо как раз для уникума 80 лвл, каждый день выступающего в судах с защитой бизнеса. А ведь купятся и будут валить на этого уникума все, абсолютно все свои проблемы. Можно не сомневаться».

Вот что в комментариях пишут:

«Таких шаманов сейчас развелось достаточно... Я вот до сих пор не могу понять за mini MBA... Это для тех, кто не может оплатить весь курс? Или это для тех, кто, априори, не потянет весь курс?».

Кто-то рассказывает о подобном «уникуме».

«Вот вы смеётесь, а я знала примерно такую дамочку: аудитор, бухгалтер, эксперт, выступает в судах по налоговым спорам... Она постоянно говорила „уплОчено“. Не могу, это так резало по ушам! Сказала ей: ты же в судах выступаешь, должна владеть профессиональной лексикой. Нет такого слова „уплОчено“. От какого слова оно может быть образовано? От слова „плот“? Дамочка с прикидом Мальвины верещала жутко! Были даже упомянуты ее место рождения и мое. Ну и бог с ней! Пусть говорит, что хочет и как хочет».

А еще некого бизнес-терапевта вспомнили.

«Видела рекламу: бизнес-терапевт. Не пойми о чём. Типа здоровье бизнеса или продажа здоровья».

На это пишут:

«Ну, а что?! Предлагали же недавно в группе специальные медитации для бухгалтеров, которые снимают именно бухгалтерский стресс и страхи перед налоговой!:-) Я посмеялась над тем автором, а он заявил, что недавно вот они разработали медитацию для следователей:-)».

Сразу же развилась дискуссия, мол, а для ФНС нет такого?

«А для ФНС нет медитации, чтоб они ошибки не видели🤣»

Кто-то предположил, что, наверное все есть. Вопрос цены:

«Есть наверное, но дорого😂😂😂😂»

ФНС это вообще любимая тема. Переплаты вот они в упор не видят:

«Ну, в моей ФНС они переплаты не видят категорически:-) Я вижу в их же справках переплаты, а они не видят:-)»

Попросили в студию текст, для своих личных нужд:

«А можно текст? Я себе скопирую, а то мы как-то бедненько рекламируемся».

Сразу же советуют, что весь текст не нужен:

«Да не нужен текст — просто выучите написание налогооблАжение, договорА, бухгалтерА — этого достаточно🧛‍♀️».

И совет вдогонку:

«Напиши психотерапевт-бухгалтер».

А кто-то шутит, что на всех не угодишь:

«На вас не угодишь! Когда постят вакансии с запросами бух-юрист-кадровик и далее со всеми остановками — недовольны. Когдаа нашелся такой „специалист“ — недовольны опять:-)».

Коллеги, а вы как думаете? Бывают такие «титаны»?