Легализация преступных доходов через фирмы-однодневки

Как фирмы-однодневки используют в схемах по легализации преступных доходов. Материал выложен в ознакомительных целях.

Об этом пишет телеграм-канал «Тот самый 115-ФЗ».

«Фирмы-однодневки используются для облегчения совершения целого ряда преступлений, связанных с движением безналичных денежных средств и их обналичиванием.

Одним из инструментов отмывания денежных средств, полученных преступным путем является включение этих денежных средств в легальный оборот посредством использования в преступных схемах счетов «фирм-однодневок», что позволяет проводить крупные финансовые операции, скрывая при этом конечных выгодоприобретателей преступных схем за номинальными учредителями и директорами данных фирм.

В самом общем смысле под «фирмой-однодневкой» понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности.

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«Фирмы-однодневки» используются, как правило, для участия в «цепочке» схемных операций с целью обеспечения «фиктивного» документооборота, видимости осуществления финансово-хозяйственных операций по книгам покупок и продаж, в связи с чем, финансовые операции с их участием осуществляются, как правило, во исполнение мнимых (притворных) договоров.

Часто в своих противоправных целях фиктивные фирмы используют лица, предоставляющие профессиональные услуги отмывания денег, привлекающие для этих целей специалистов по финансам, налоговых консультантов, бухгалтеров, юристов и пр., а также сотрудников кредитных организаций, наряду с осуществлением легальной деятельности совершающие преступления экономического характера.

Уголовным законодательством РФ предусмотрена ответственность за создание фирм-однодневок. Так, лица, использующие чужие документы для образования номинальных юридических лиц, подлежат уголовной ответственности по ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»), предоставившие их — по ст. 173.2 УК РФ («Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица»).

Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ в случаях, когда номинальный руководитель юридического лица не является самостоятельным участником экономической деятельности, а служит лишь «прикрытием» для бенефициарного владельца, исполнителями преступлений должны признаваться именно те лица, которые фактически контролируют соответствующие финансовые операции и сделки и руководят действиями подконтрольных им лиц".