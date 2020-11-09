С какого момента подавать СЗВ-ТД, если дата приема или увольнения в приказе и по факту разные?

От какой даты считать срок предоставления СЗВ-ТД, если дата фактического приема или увольнения не совпадает с датой издания соответствующего приказа?

Эксперт в трудовых отношениях Юлия Жижерина рассказывает у себя на странице в Facebook.

«По форме СЗВ-ТД клиенты часто интересуются, от какой даты считать срок предоставления отчета, когда дата фактического приема или увольнения не совпадает с датой издания приказа о приеме или об увольнении: от даты издания приказа или от даты, когда произошло кадровое мероприятие?

В нормативной базе этот вопрос прямо не урегулирован. Исходя из буквального смысла подп. «в» ч. 1 Постановления Правительства от 26 апреля 2020 г. № 590, предоставить отчет необходимо не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа. То есть, можно предположить, что срок исчисляется именно с даты издания приказа. На наш взгляд, в этом случае исключается риск нарушения срока предоставления отчета.

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В ответах на вопросы по переходу на электронные трудовые книжки от 30.03.2020 заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец высказал иную точку зрения. По его мнению, ориентироваться необходимо на ту дату, которая связана с началом работы работника или которая является его последним рабочим днем. Для подтверждения этой информации мы направляли запросы в Роструд России, однако ведомство отказалось представить какие-либо разъяснения (см. ответ на сайте « Онлайнинспекция.рф »)

На сайте ПФР по этому вопросу опубликована следующая информация (вопрос 1 в разделе вопросы-ответы 2): если событие кадрового мероприятия наступило в одном отчетном периоде, а приказ о кадровом изменении вышел в другом отчетном периоде, то работодателю при представлении в органы ПФР формы СЗВ-ТД, необходимо данное кадровое мероприятие отразить в отчетном периоде, когда наступило событие.

Поскольку какого-либо однозначного ответа на этот вопрос не было, за разъяснениями мы обратились в отделение ПФР по г. Москве и Московской области. ПФР ответил следующее: форма СЗВ-ТД заполняется на основании кадровых документов и предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа (распоряжения) о приеме (увольнении).

Но клиенты сообщают, что различные отделения ПФР отвечают на этот вопрос по-разному, и у некоторых проходят отчеты от даты увольнения, у других — от даты приказа".