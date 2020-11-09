С какого момента подавать СЗВ-ТД, если дата приема или увольнения в приказе и по факту разные?

От какой даты считать срок предоставления СЗВ-ТД, если дата фактического приема или увольнения не совпадает с датой издания соответствующего приказа?
Эксперт в трудовых отношениях Юлия Жижерина рассказывает у себя на странице в Facebook.
«По форме СЗВ-ТД клиенты часто интересуются, от какой даты считать срок предоставления отчета, когда дата фактического приема или увольнения не совпадает с датой издания приказа о приеме или об увольнении: от даты издания приказа или от даты, когда произошло кадровое мероприятие?
В нормативной базе этот вопрос прямо не урегулирован. Исходя из буквального смысла подп. «в» ч. 1 Постановления Правительства от 26 апреля 2020 г. № 590, предоставить отчет необходимо не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа. То есть, можно предположить, что срок исчисляется именно с даты издания приказа. На наш взгляд, в этом случае исключается риск нарушения срока предоставления отчета.В ответах на вопросы по переходу на электронные трудовые книжки от 30.03.2020 заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец высказал иную точку зрения. По его мнению, ориентироваться необходимо на ту дату, которая связана с началом работы работника или которая является его последним рабочим днем. Для подтверждения этой информации мы направляли запросы в Роструд России, однако ведомство отказалось представить какие-либо разъяснения (см. ответ на сайте «Онлайнинспекция.рф»)
На сайте ПФР по этому вопросу опубликована следующая информация (вопрос 1 в разделе вопросы-ответы 2): если событие кадрового мероприятия наступило в одном отчетном периоде, а приказ о кадровом изменении вышел в другом отчетном периоде, то работодателю при представлении в органы ПФР формы СЗВ-ТД, необходимо данное кадровое мероприятие отразить в отчетном периоде, когда наступило событие.
Поскольку какого-либо однозначного ответа на этот вопрос не было, за разъяснениями мы обратились в отделение ПФР по г. Москве и Московской области. ПФР ответил следующее: форма СЗВ-ТД заполняется на основании кадровых документов и предоставляется не позднее рабочего дня, следующего за днем издания приказа (распоряжения) о приеме (увольнении).Но клиенты сообщают, что различные отделения ПФР отвечают на этот вопрос по-разному, и у некоторых проходят отчеты от даты увольнения, у других — от даты приказа".