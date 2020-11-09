Минфин и ЦБ сошлись во мнении ужесточнить требования к банкам по кредитным каникулам

Минфин и ЦБ поддержали ужесточение требований к банкам по кредитным каникулам. Банки хотят обязать раскрывать причины, по которым заемщику отказывают в предоставлении каникул, недавно в Госдуму внесли такой проект закона.

Об этом пишут «РБК» со ссылкой на представителя ЦБ. В Минфине изданию на запрос не ответили.

«Банк России последовательно выступает за максимально полное информирование потребителя при получении или отказе от финансовой услуги», — подтвердил изданию представитель ЦБ.

В Госдуме сообщили, что законопроект скорее всего будут рассматривать в весеннюю сессию.

Поводом для внесения законопроекта послужили жалобы заемщиков на отказы банков в кредитных каникулах. Вместо этого банки предлагали свои программы по реструктуризации.