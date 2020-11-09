У ИП-репетитора две точки и патент. Что еще ему нужно для спокойной работы?

ИП, услуги по репетиторству, патент. Что еще ему понадобится, чтобы спокойно работать? У него две точки в разных муниципальных образованиях.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Пришёл новый клиент на обслуживание — ИП. Вид деятельности — "услуги по обучению и по репетиторству", патент. Основная система — УСН. Но! У него две точки, которые находятся в одном городе, но относятся к разным муниципальным образованиям, к разным налоговым. Нужно два патента?».

Дальше автор добавляет, что это Москва.

В комментариях подробно рассказали, что нужно такому ИП.

«Надо смотреть, что в местном законе прописано. Если нет зависимости от количества точек или наемных работников, то можно один оставить. По общему правилу патент действует на всей территории субъекта Российской Федерации (ст. 346.45 НК».

Еще обратили внимание, что с 2021 года будут изменения:

«Обратите внимание, что с 2021 года этот ИП не сможет получать патенты, если у него есть работники и нет образовательной лицензии. Потому что текст в НК поменяли и репетиторства там не будет. Будет "услуги в сфере дошкольного образования и дополнительного образования детей и взрослых". А эти виды деятельности можно вести только при наличии лицензии, если у ИП есть работники»

Также конкретно для Москвы пишут, что достаточно одного патента:

«В Москве в любую налоговую можно подать на патент. ИП может и не иметь московской прописки. В патенте тоже пишем только Москва. Наличие сотрудников значения не имеет. Патент — один».

И еще один подробный и развернутый комментарий:

«Если есть наёмные преподаватели, а не сам всех учит — нужна лицензия. Это важно. Иначе — незаконная предпринимательская деятельность и уголовная ответственность с конфискацией всего заработанного за 2 года. Если "2 точки" — 100% не сам учит. Лицензия нужна на каждый "адрес". Так что проработайте это вопрос обязательно!

Патент может быть 1. Если заявите 2, можете привлечь внимание и возникнут вопросы по пункту (1).

От применения ККТ освобождены ИП, реализующие собственные услуги — до июля 2021. С видом деятельности и с системой налогообложения не связано. Потом касса нужна. На каждый адрес. Опять же, смотри первый пункт.

посмотрите, может быть подходите под налоговые каникулы и патент будет 0 руб. То же про УСН».