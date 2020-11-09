Мошенники рассылают спам от лица налоговиков. Причем безграмотный

Новый пример мошеннического спама от лица налоговиков. Причем письмо в компанию прилетело якобы от 46-й налоговой по Москве, которая требований никому не рассылает.

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, была ли у кого-нибудь такая ситуация. На электронную почту компании, которая привязана к сайту nalog.ru, пришло требование из налоговой. Написано из ФНС 46 по г. Москве с требованием предоставить документы по ООО „Транспортная компания“. В письме ссылка на файл на Яндекс.диске, где „размещены копии за требуемых документов“. Вот не пойму, это обман? Смущает адрес отправителя info@nalog.ru».

В комментариях обратили внимание, что это 46-я инспекция.

«46-я налоговая Москвы не занимается выездными проверками, она занимается только вопросами гос.регистрации. Двоечники какие-то писали этот текст».

46-я действительно требования не рассылает, ей не до этого.

«Все документы у организации запрашивает её непосредственная налоговая. И если есть ТКС, то общение через ТКС. Если нет, то по почте».

По ссылке не рекомендуют переходить. А кто-то считате, что от перехода ничего не будет, но файлы могут быть с вирусами.

«От перехода по этой ссылке ничего катастрофического не произойдет. А вот файлы, которые там сложены, наверняка с вирусами».

Еще кто-то советует позвонить в 46-ю, а кто-то, наоборот, не советует.

«От перехода по этой ссылке ничего катастрофического не произойдет. А вот файлы, которые там сложены, наверняка с вирусами».

Ну и напоследок, советуют в Личном кабинете проверить, чтобы уж наверняка.

«Зайдите в личный кабинет фирмы на сайте nalog.ru. Если в личном кабинете есть требование, то действительно это требование из ФНС».

Но вообще, судя по ошибкам, это даже проверять не стоит.