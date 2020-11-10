В Сочи судят бухгалтера за хищение. Где деньги, не знает никто

Центральный районный суд Сочи начал рассматривать уголовное дело в отношении бухгалтера АНО «Стандарты социального питания».

Она обвиняется в хищении через подставные фирмы более 54 млн рублей, выделенных, как считает следствие, на организацию питания в школах курорта во время Олимпиады в 2014 году, пишет информационное агентство «Znak».

Родственники 49-летней женщины заявляют, что дело сфабриковано и сотрудники ФСБ оказывают давление на участников процесса. Сторона защиты настаивает, что в действительности средства были потрачены в рамках госконтракта на питание волонтеров и рабочих, задействованных на Олимпийских играх-2014.

📌 Реклама

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения») было возбуждено в ноябре 2019 года по заявлению нового директора АНО Дмитрия Уральского. Материалы в отношении сообщника обвиняемой, который сейчас находится в розыске, выделены в отдельное производство. Бухгалтера на время следствия и суда отправили в СИЗО.

По данным прокуратуры Краснодарского края, в декабре 2014 года бухгалтер вместе с сообщником организовала перевод средств на счета фирм-однодневок якобы за услуги погрузки продуктов и за составление планов питания. Всего было сделано семь траншей. Однако, как отмечает следствие, АНО «Стандарты социального питания» фактически не нуждалось в этих услугах, так как они осуществлялись по договорам с другими контрагентами и самой организацией. «Сумма ущерба для предприятия, единственным учредителем которого является администрация города Сочи, составила свыше 54 млн рублей», — сообщается на сайте надзорного ведомства.