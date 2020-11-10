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В Сочи судят бухгалтера за хищение. Где деньги, не знает никто

Центральный районный суд Сочи начал рассматривать уголовное дело в отношении бухгалтера АНО «Стандарты социального питания».

Она обвиняется в хищении через подставные фирмы более 54 млн рублей, выделенных, как считает следствие, на организацию питания в школах курорта во время Олимпиады в 2014 году, пишет информационное агентство «Znak».

Родственники 49-летней женщины заявляют, что дело сфабриковано и сотрудники ФСБ оказывают давление на участников процесса. Сторона защиты настаивает, что в действительности средства были потрачены в рамках госконтракта на питание волонтеров и рабочих, задействованных на Олимпийских играх-2014.

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Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения») было возбуждено в ноябре 2019 года по заявлению нового директора АНО Дмитрия Уральского. Материалы в отношении сообщника обвиняемой, который сейчас находится в розыске, выделены в отдельное производство. Бухгалтера на время следствия и суда отправили в СИЗО.

По данным прокуратуры Краснодарского края, в декабре 2014 года бухгалтер вместе с сообщником организовала перевод средств на счета фирм-однодневок якобы за услуги погрузки продуктов и за составление планов питания. Всего было сделано семь траншей. Однако, как отмечает следствие, АНО «Стандарты социального питания» фактически не нуждалось в этих услугах, так как они осуществлялись по договорам с другими контрагентами и самой организацией. «Сумма ущерба для предприятия, единственным учредителем которого является администрация города Сочи, составила свыше 54 млн рублей», — сообщается на сайте надзорного ведомства.
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Адвокат обвиняемой подчеркивает, что опубликованный краснодарской прокуратурой пресс-релиз по этому делу в корне неверный. По его словам, на самом деле денежные средства перечислялись по актам выполненных работ в рамках государственного контракта, который был заключен с олимпийским оргкомитетом.

Сын обвиняемой считает, что дело сфабриковано, оно строится в том числе на показаниях анонимного свидетеля, фамилия которого не разглашается. Он рассказал, что его мама 9 лет отработала в этом АНО. И если бы она украла такие деньги, зачем бы она продолжала там работать?

Более того, сотрудники ФСБ оказывают давление на окружение обвиняемой, заставляя давать «нужные» показания. «Был период, когда дело хотели переквалифицировать на более «мягкую» 165-ю статью УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»), потому что не доказана корыстная цель моей мамы, но ФСБ сказала: «Нет, будет 159-я». В итоге имеем дело о хищении путем мошенничества, которое под контролем ФСБ», — рассказал он Znak.com.

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Сторона защиты заявляет, что в АНО «Стандарты социального питания» ежегодно проходят налоговые, камеральные и иные проверки, которые не выявили на предприятии за последние семь лет хищений и серьезных нарушений. Олимпийский оргкомитет прекратил свою работу, о каких-то долгах указанного бюджетного АНО он не заявлял. Тем не менее за прошедшие годы в отношении организации было возбуждено несколько уголовных дел, которые в итоге были прекращены из-за отсутствия составов преступлений. И теперь появилось очередное — по заявлению нового директора.

«В обвинительном заключении говорится, что якобы средства похищались в „интересах других лиц“, но каких — неизвестно. И где эти средства в итоге — тоже неизвестно», — рассказал адвокат.

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