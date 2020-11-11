За несдачу в ИФНС двух отчетов о цифровой валюте могут посадить на 3 года. Или оштрафовать на 2 миллиона

В Уголовный кодекс внесут ряд поправок, устанавливающих ответственность за нарушения с цифровой валютой. Опубликован проект.

Появится новая статья — «Статья 199.5. Уклонение от исполнения обязанностей представлять отчет об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках указанной цифровой валюты».

Систематическое (за 2 и более отчетных периода) нарушение обязанности, представлять в налоговые органы отчет об операциях с цифровой валютой и об остатках указанной цифровой валюты, путем непредставления такого отчета или включения в отчет заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере (в сумме от 15 млн. рублей), - наказывается штрафом в размере от 100 до 300 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.

Если речь идет об особо крупном размере (от 45 млн. рублей), то штраф от 500 тысяч до 2 миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, обязанность представлять в налоговую отчеты о цифровой валюте будет прописана в НК. Поправки вступят в силу в 2021 году.