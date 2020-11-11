Налоговики хотят все документы по контрагенту-ИП в рамках камералки ООО. Чего они ищут?

Налоговики хотят документы по контрагенту-ИП в рамках камеральной проверки ООО. У ООО все налоги уплачены, даже с переплатой. Чего хотят налоговики?
Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».
«Камералка в ООО по УСН "доходы минус расходы". Налог за 2019 оплачен, причём выше минимального намного. Запрашивают только документы по одному ИП (договор, ПП, акты, накладные, все доки). Деятельность: оптовая торговля. Этому ИП отгружался товар неоднократно, был договор займа и договор на оказание юридических услуг по тендерному сопровождению (сумма приличная). Вопрос: что ищут, чего хотят как думаете?».
Вот что пишут в комментариях:
«В этом году требования летят всем. Надеются, что найдут что-то. А доки при камералке могут запросить только в определенных случаях».
Автора спрашивают, нет ли проверки у контрагента:
«Так это может у вашего контрагента камеральная проверка. Статья 93.1 в требовании?».
Автор пишет, что проверки у контрагента нет. Еще спрашивали, тот ИП на ЕНВД? Автор пишет, что УСН 6%.
Кто-то считает, что судя из написанного автором, все достаточно очевидно, чего хотят:
- «Отгружался товар неоднократно».
- «Был договор займа».
- «Договор на оказание юридических услуг по тендерному сопровождению»
- «Сумма приличная».
«Разве у кого то есть еще сомнения в назначении этих платежей?:-) ИП полностью расплатился? Заем вернул?».
Автор пишет, что вернул, но в начале следующего года.
Еще есть мнение, что ищут взаимозависимость.
Коллеги, а вы что по этому поводу думаете?