Налоговики хотят все документы по контрагенту-ИП в рамках камералки ООО. Чего они ищут?

Налоговики хотят документы по контрагенту-ИП в рамках камеральной проверки ООО. У ООО все налоги уплачены, даже с переплатой. Чего хотят налоговики?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Камералка в ООО по УСН "доходы минус расходы". Налог за 2019 оплачен, причём выше минимального намного. Запрашивают только документы по одному ИП (договор, ПП, акты, накладные, все доки). Деятельность: оптовая торговля. Этому ИП отгружался товар неоднократно, был договор займа и договор на оказание юридических услуг по тендерному сопровождению (сумма приличная). Вопрос: что ищут, чего хотят как думаете?».

Вот что пишут в комментариях:

«В этом году требования летят всем. Надеются, что найдут что-то. А доки при камералке могут запросить только в определенных случаях».

Автора спрашивают, нет ли проверки у контрагента:

«Так это может у вашего контрагента камеральная проверка. Статья 93.1 в требовании?».

Автор пишет, что проверки у контрагента нет. Еще спрашивали, тот ИП на ЕНВД? Автор пишет, что УСН 6%.

Кто-то считает, что судя из написанного автором, все достаточно очевидно, чего хотят:

«Отгружался товар неоднократно». «Был договор займа». «Договор на оказание юридических услуг по тендерному сопровождению» «Сумма приличная».

«Разве у кого то есть еще сомнения в назначении этих платежей?:-) ИП полностью расплатился? Заем вернул?».

Автор пишет, что вернул, но в начале следующего года.

Еще есть мнение, что ищут взаимозависимость.

Коллеги, а вы что по этому поводу думаете?