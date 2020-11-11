Налоговики говорят, что не видят сданные декларации и просят пересдать. Сбой или уловка?

Налоговики вызвали гендиректора на допрос по деятельности, и сказали ему, что они не видят все сданные декларации. Потребовали пересдать. Это уловка на новый запуск срока камеральной или еще что-то?

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«Кто ещё сталкивался с такой странностью у ИФНС?! Поступил вызов на допрос по деятельности в целом, пошёл гендир, долго советовался что сказать и зачем, но в итоге, ему говорят, у нас программа изменилась и не видит ваши сданные декларации, а видит как 0, скажите вашему буху, чтоб пересдала всё 😱🤔🥺. Ну, ок, я все пересдала! Опа, следующего клиента так же, и причём, разные ИФНС, у того вообще ООО открылось в июле и не было ничего, сдавали нулёвка, а вызов опять по деятельности, и так вот 4 требования перелетели с разных ИФНС. Мрак, что там творится?».

Далее выясняется, что это Москва. А пересдать «просили пересдать аж с 4 кв 2019 🤔».

В комментариях спросили, зачем пересдавали:

«Зачем пересдали? Срок камералки заново. Говорить много можно. Официально же ничего».

С этим комментарием согласны и другие:

«А информационные письма вашей фирме не приходили? Согласна с предыдущим комментарием, камеральная проверка началась заново, если это был подвох со стороны ИФНС, то скоро фирме прилетит акт камеральной проверки».

И снова пишут, что не надо идти на поводу налоговиков:

«Никогда не надо идти на поводу налоговой. Если вы всё сдали, зачем сдавали повторно? Во-первых, в выписке по налогам видны начисления налогов из деклараций, Во-вторых, можно заказать перечень сданных деклараций».

На это возражают, что как же заказывать, если обнулилось:

«Что же там можно заказать, если у них всё обнулилось, как пишет автор?».

А на это пишут, что если и обнулилось, то нужно из своей программы все вытаскивать и идти разбираться.

«Всё обнулиться не может, а если так, в СБИСе у автора есть все декларации и все квитанции и надо разбираться, куда делось... А если сдавать всё по прихоти налоговиков, то так можно до абсурда дойти...».

А есть еще проблема с повторной сдачей:

«Запросите инфу по сданными отчетам за период, в нем видны даты, суммы, номера. Исходя из этого и сдавайте уточненки. Вы сейчас их сдадите, а потом выяснится, что у них все „задвоилось“, и прилетят недоимки. Такое тоже проходили».

И напоследок приведем вот такой комментарий:

«На сегодня обнуление деклараций за прошлые периоды — метод работы ИФНС. В выписке сданной отчетности появляются принятые корректировки, снимающие начисления. И это по всей цепочке контрагентов. План простой, времени прошло много, левые конторы не смогут пересдать уточненку, вот вы и вляпались. Советы бодаться с налоговой, а не подавать уточненку хороши, но плохо реализуются».

Еще советуют в личном кабинете проверить и сверку заказать.