Новая схема мошенничества с подставными сотрудниками банков

Появилась новая мошенническая схема по обманному переводу денег со счета клиента. Зафиксировано уже несколько десятков попыток ее реализации.

Новую схему зафиксировала компания «Инфосистемы Джет», пишут «Известия».

Обман начинается со звонка подставного младшего менеджера банка, который сообщает о возможности несанкционированного перевода денег. Затем он уговаривает клиента приехать в отделение кредитной организации для выяснения обстоятельств и уточняет, сколько для этого требуется времени.

На полпути в офис потенциальную жертву переводят на другого менеджера, который сообщает, что сотрудники в отделении замешаны в мошенничестве: средства необходимо прямо сейчас перевести на подставной «безопасный счет», отмечают специалисты «Инфосистемы Джет».

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Номер счета в другой организации (по объяснениям злоумышленников, перечисление проводится через «страхового агента») называет уже третий сотрудник, на которого переведен разговор.

«В случае блокировки операции человека предупреждают, что сейчас ему позвонят те самые неблагонадежные сотрудники, и для защиты предлагают скрипт из „правильных“ ответов, которые на самом деле нужны для разблокировки операции. Инструкция направляется клиенту через мессенджер с аккаунта, который оформлен в похожем с банком стиле», — рассказал начальник отдела по противодействию мошенничеству центра прикладных систем безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов.

Издание пишет, что ЦБ об этой схеме знает, она основана на методах социальной инженерии.