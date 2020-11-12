Если придется идти сдавать РСВ в налоговую на бумаге, брать ли с собой его на флешке?

Внезапно бухгалтеру пришлось идти сдавать РСВ в налоговую на бумаге. А нужно ли сейчас брать его же на флешке?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Вопрос по бумажной отчётности. Давно на бумаге не сдавала. Вопрос: нужно ли везти файл выгрузки на флешке?».

По этому поводу в комментариях пишут:

«Если напечатано на машиночитаемом бланке, то флешка не нужна. Я тут впервые за много лет пошла сдавать „ножками“, от страху приготовила всё: машиночитаемый бланк, флешку, доверенность, маску, перчатки... Хватило машиночитаемого бланка:-)».

А есть и такое мнение, что все зависит от конкретной конторы.

«Все зависит от вида самодурства на местах. В каждой избушке свои игрушки. Клерки понимают, что по закону отказывать принимать бумажную декларацию ( если она допустима) они не имеют права, но также понимают что обжаловать их действия — занятие длительное и муторное, поэтому большинство налогоплательщиков предпочитает уступить их требованиям. Общего правила нет, все зависит от конкретного клерка и его начальства».

Еще на ПФР жалуются, что там флешку требуют до сих пор.

«У нас ПФР по СЗВ до скандала требуют флешку. Сотрудников меньше 25. Довели, пригрозила что пойду сдавать через приемную руководства. Они у нас вообще как с Сатурна, свое кино крутят».

И еще про ПФР напоследок:

«Сдавала руками-ногами СЗВ-М в пенсионный, очень долго ворчали, что без флешки. Пригрозила что пойду на почту, приняли. Для тех, кто с флешкой, стоят какие-то компы из СССР, что-то надо там делать и складывать бумажный вариант в коробочку».

А про ИФНС пишут, что в основном без флешки принимают. И все равно советуют на флешке, на всякий случай, взять.