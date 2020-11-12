Курортный сбор освободили от НДФЛ

При оплате работодателем налогоплательщику расходов, связанных со служебной командировкой, в доход, подлежащий налогообложению, не будут включаться фактически произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на оплату курортного сбора.

Такую поправку внесут в п.1 ст. 217 НК. Накануне Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 1022670-7.

Сейчас там сказано лишь о комиссионных сборах. Курортного сбора в списке необлагаемых не было.

Тем не менее и раньше эксперты советовали не облагать компенсацию курортного сбора. Теперь же в этот вопрос внесли ясность.

Напомним, в качестве документа, подтверждающего факт уплаты наличными денежными средствами курортного сбора подотчетником может использоваться квитанция к приходному кассовому ордеру.

Об этом сообщает ФНС в письме № ЕД-4-20/7551 от 19.04.2018.