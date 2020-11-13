НДФЛ с выплат «вредникам»: хотели поменять, но передумали

На днях Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 1022670-7 с масштабными поправками в НК, которые, в том числе, затрагивают перечень необлагаемых НДФЛ выплат.

Не все планы Правительства (а законопроект — правительственный) на этот счет осуществились.

В первоначальном варианте проекта пункт 1 ст. 217 НК (которая регулирует список необлагаемых НДФЛ доходов) был дополнен новым абзацем.

Он гласил:

Доходы в виде выплат в денежной форме за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда (кроме компенсационных выплат в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов) не подлежат освобождению от налогообложения на основании настоящей статьи.

📌 Реклама

То есть все выплаты «вредникам», кроме молочной компенсации, должны облагаться НДФЛ.

Однако ко второму чтению из законопроекта эту норму убрали.

Депутаты заявили, что нельзя лишать более 15 миллионов человек, которые заняты на вредных и опасных производствах, их законных выплат.

Напомним, на тему выплат «вредников» много споров. Работодатели хотят считать необлагаемыми многие виды выплат, но Минфин урезонивает их, утверждая, что не всякая выплата таким работникам освобождается от НДФЛ.

Например, в письме ФНС № БС-4-3/2668 от 11.07.2019 сообщается, что доплаты к зарплате работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, не могут рассматриваться в качестве компенсаций, в связи с чем оснований для их освобождения от НДФЛ не усматривается. Об этом же говорится в письме № БС-3-11/3053@ от 02.04.2019.