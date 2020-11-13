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НДФЛ с выплат «вредникам»: хотели поменять, но передумали

На днях Госдума приняла в третьем чтении законопроект № 1022670-7 с масштабными поправками в НК, которые, в том числе, затрагивают перечень необлагаемых НДФЛ выплат.

Не все планы Правительства (а законопроект — правительственный) на этот счет осуществились.

В первоначальном варианте проекта пункт 1 ст. 217 НК (которая регулирует список необлагаемых НДФЛ доходов) был дополнен новым абзацем.

Он гласил:

Доходы в виде выплат в денежной форме за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда (кроме компенсационных выплат в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов) не подлежат освобождению от налогообложения на основании настоящей статьи.

То есть все выплаты «вредникам», кроме молочной компенсации, должны облагаться НДФЛ.

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Однако ко второму чтению из законопроекта эту норму убрали.

Депутаты заявили, что нельзя лишать более 15 миллионов человек, которые заняты на вредных и опасных производствах, их законных выплат.

Напомним, на тему выплат «вредников» много споров. Работодатели хотят считать необлагаемыми многие виды выплат, но Минфин урезонивает их, утверждая, что не всякая выплата таким работникам освобождается от НДФЛ.

Например, в письме ФНС № БС-4-3/2668 от 11.07.2019 сообщается, что доплаты к зарплате работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, не могут рассматриваться в качестве компенсаций, в связи с чем оснований для их освобождения от НДФЛ не усматривается. Об этом же говорится в письме № БС-3-11/3053@ от 02.04.2019.
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Ранее в письме № 03-04-06/52245 от 25.07.2018 Минфин пояснял, что выплаты вредникам по колдоговору в дополнение к тем гарантиям, что уже установлены в ТК, не могут считаться компенсацией для целей освобождения от НДФЛ. Поэтому с таких выплат надо удерживать налог.

В общем, сейчас с вопросом освобождения от НДФЛ выплат «вредным» работникам все непросто. Много споров.

Вышеназванный проект мог бы внести ясность — правда, не в пользу людей. Но в итоге эту поправку из проекта убрали. Значит споры по этому вопросу будут продолжаться. Ждем новых разъясняющих писем Минфина в ответ на запросы работодателей, слишком фривольно толкующих норму НК про такие выплаты.

Кстати, отметим, что на основании статьи 422 НК все выплаты, кроме молочных, которые производятся в адрес вредников, облагаются страховыми взносами.

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