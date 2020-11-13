С человека требуют материальные ценности по фиктивному договору, которых не было. Что делать?

Человек подписал договор о хранении материальных ценностей, договор фиктивный. С него собираются требовать эти ценности через суд. Что делать?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, как доказать в суде фиктивность договора? Одному человеку подсунули договор хранения на немалую сумму, он подписал, по акту „принял“ ценности. Но это все на бумаге. По факту при подписании он был в другом городе и договор был подписан на несколько месяцев позже его даты. К тому же данный человек физически не мог выполнить условия договора, так как у него отсутствует и никогда не было помещения для хранения МЦ. Теперь ему пришло письмо с требованием передать материаальные ценности, которых он в глаза не видел. Далее будет обращение в суд. Прошу не задавать вопросов, как же так получилось и не смеяться. Ситуация конечно из ряда вон».

Вообще, с таким вопросом нужно не на форуме писать, а идти к юристам. Об этом же пишут и в комментариях:

«как он может доказать факт пребывания в дату заключения договора, в момент приема МЦ в другом городе документально?

в договоре указано место его заключения, место приема МЦ?

много в документах текста, написанного им собственноручно, кроме козюльки-подписи?

если намерения той стороны и суммы серьезные — ему не в ФБ, а к адвокату».

Автор на эти вопросы отвечает:

«наверное может заказать биллинг телефона, где будет представлена его геолокация в день даты договора;

в договоре указано место заключения, где он не был в тот день;

стоит только подпись;

пока хочет сам отбиваться, так как считает, что правда на его стороне.

По первому пункту пишут, что «биллинг ничего не доказывает. Может, он жене телефон отдавал на это время». А про четвертый — «молодец» в квадрате. Подписал на себя ерунду и продолжает самозакапываться.

Автор спрашивает, стоит ли заказывать экспертизу давности подписи, на это пишут:

«Если прошло больше полугода с даты подписи, то ничего не покажет. Если подпись короткая, задача еще больше усложняется. Если другая сторона предприняла действия, чтобы искусственно „состарить“ документ — вообще неясен результат. Зависит от бумаги, от вида чернил, от нажима. Короче, столько ввдоных, что резульата не будет».

Советуют обратиться в полицию. Даже если там откажут в возбуждении уголовного дела.

«Заявление и отписки аргументы для суда. „А что в полицию не обращались раз мошенники? Раз не обращались, значит нет мошенничества и договор действителен“».

А подытожим во этим комментарием:

«Вам нужен адвокат. а не ФБ».