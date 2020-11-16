Минфин: соцвычет на обучение детей повышать не будут. Вообще-то будут…

Минфин выпустил письмо № 03-04-09/91874 от 21.10.2020 о размере социального вычета по НДФЛ на обучение детей. В нем сообщается, что вычет на оплату учебы детей составляет 50 тыс. рублей и повышать его не собираются, так как это приведет к образованию выпадающих доходов местных бюджетов.

Минфин отметил, что ранее в Госдуму вносился проект, увеличивающий размер вычета, и он не был поддержан Правительством. Напомним, мы писали об этом проекте. По инициативе КПРФ в 2021 году вычет планировалось увеличить до 80 тыс. на каждого ребенка.

Между тем вычет все-таки собираются увеличить. Об этом мы тоже писали ранее. Исходит эта инициатива ... от того же Минфина, который в вышеназванном письме пишет о нецелесообразности повышения размера вычета.

Напомним, согласно проекту Минфина вычет будут давать в размере фактически произведенных расходов на обучение с учетом ограничения, установленного пунктом 2 статьи 219 НК.

Общее ограничение остается — сумма всех социальных налоговых вычетов не должна быть больше 120 000 руб. В эту сумму, как и раньше, не входит оплата дорогостоящего лечения.