Налоговая служба хочет сделать выдачу социальных налоговых вычетов в автоматическом режиме. Вот только на местах это точно заработает?

Сергей Кошелев, в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области, поделился на своей странице в Facebook.

«Социальные налоговые вычеты хотят выдавать автоматически😱

« ...Уплата налогов должна приносить налогоплательщикам удовольствие, а не головную боль».

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По словам Даниила Егорова, это возможно лишь тогда, когда налоговая службаОн подчеркнул, что налогоплательщик сегодня рассматривается фискальными службами как клиент. Такой подход впервые был применён во времена, когда ФНС России руководил нынешний премьер Михаил Мишустин.

По мнению Егорова, ещё несколько лет назад многим такое отношение к привлечению налоговых выплат показалось бы слишком либеральным и странным, но достижения налоговиков в последние годы говорят об успешности такого подхода — собираемость налогов в России выросла в разы. Он также рассказал о ряде своих любопытных наблюдений.

Например, о том, что не совсем верно делать ключевым критерием эффективности работы госоргана снижение количества жалоб — так теряется обратная связь с гражданами. При этом ужесточение форм контроля лишь повышает сопротивление налогоплательщиков — от этого ощутимо страдают объёмы выплат.

Альтернатива — оценивать работу органов власти по уровню коммуникации с людьми, то есть насколько быстро и качественно сотрудники способны отвечать на вопросы и претензии граждан. Именно такое общение повышает доверие общества к госинститутам.