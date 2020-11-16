Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Социальные налоговые вычеты хотят выдавать автоматически

Налоговая служба хочет сделать выдачу социальных налоговых вычетов в автоматическом режиме. Вот только на местах это точно заработает?

Сергей Кошелев, в прошлом руководитель УФНС по Владимирской области, поделился на своей странице в Facebook.

«Социальные налоговые вычеты хотят выдавать автоматически😱

« ...Уплата налогов должна приносить налогоплательщикам удовольствие, а не головную боль».

По словам Даниила Егорова, это возможно лишь тогда, когда налоговая служба повышает уровень обслуживания, а не ужесточает требования при уплате налогов. Он подчеркнул, что налогоплательщик сегодня рассматривается фискальными службами как клиент. Такой подход впервые был применён во времена, когда ФНС России руководил нынешний премьер Михаил Мишустин.

📌 Реклама

По мнению Егорова, ещё несколько лет назад многим такое отношение к привлечению налоговых выплат показалось бы слишком либеральным и странным, но достижения налоговиков в последние годы говорят об успешности такого подхода — собираемость налогов в России выросла в разы. Он также рассказал о ряде своих любопытных наблюдений.

Например, о том, что не совсем верно делать ключевым критерием эффективности работы госоргана снижение количества жалоб — так теряется обратная связь с гражданами. При этом ужесточение форм контроля лишь повышает сопротивление налогоплательщиков — от этого ощутимо страдают объёмы выплат.

Альтернатива — оценивать работу органов власти по уровню коммуникации с людьми, то есть насколько быстро и качественно сотрудники способны отвечать на вопросы и претензии граждан. Именно такое общение повышает доверие общества к госинститутам.
Центр обучения «Клерка»
Подтвержденный профиль
Курс «Как бухгалтеру уйти в аутсорс: пошаговая инструкция»
Как с нуля создать бухфирму или улучшить показатели уже работающей. Скидка 50%
Узнать больше
Реклама на Клерке

Егоров рассказал, как налоговики автоматизируют систему налоговых вычетов. В обозримом будущем служба планирует обеспечить их предоставление путём одного клика на специальной кнопке в личном кабинете налогоплательшика на сайте.

«Мы уже апробировали механизм получения таких инвествычетов без предоставления документов и предлагаем такую систему узаконить», — сообщил Егоров.

И пояснил, что при предоставлении таких льготных выплат через Интернет срок получения денег гражданами или компаниями снизится с четырёх месяцев до полутора.

⁉️Интересно, 🤔 а налоговые инспектора на местах про это всё знают? 🤷🏼».

Ну да, ну да. Когда налоговики требовали уплату налога несмотря на региональную отсрочку — это тоже повышение качества обслуживания?

⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама