За посты в соцсетях стали увольнять в два раза чаще

В России стали в два раза чаще увольнять работников за посты в социальных сетях.

К такому выводу пришли исследователи сервиса по поиску работы SuperJob. В опросе участвовали представители одной тысячи компаний и 1,6 тыс. россиян из разных регионов.

«С момента проведения аналогичного исследования в два раза выросло число увольнений из-за публикаций сотрудников в блогах и социальных сетях: 5% в 2011 году и 10% сегодня», — утверждают авторы материала.

Примерно в каждой десятой компании случались увольнения сотрудников из-за их неподобающих действий в Сети.

Как отметили в SuperJob, работодатели сочли, что проще отсеивать таких кандидатов на этапе подбора кадров. По подсчетам сервиса, в 2011 году не просматривали профили кандидатов в соцсетях 58% компаний, в этом году — 44%.

При этом, авторы исследования отметили, что граждане стали более осмотрительны в соцсетях.

«Все больше россиян публикуют посты, лайкают и комментируют в сети, принимая во внимание возможность просмотра страниц работодателем: 37% девять лет назад и 46% — сейчас», — говорят эксперты.

По материалам «РБК».