Семь россиян из ста хотят забрать свои вклады из банков

Семь процентов россиян планируют забрать свои вклады из банков. А большинство планируют вкладывать дальше.

Об этом говорится в результатах исследования в исследовании «Росгосстрах банка» и НАФИ.

«Срочные вклады теряют свою популярность. Из тех, кто пользовался ими ранее, 7% не планируют это делать в будущем», — выяснили аналитики.

16% респондентов отметили, что начали пользоваться новыми сберегательными инструментами. Еще 5% опрошенных стали больше делать накоплений в валюте, 4% — в рублях, а 3% — начали создавать мультивалютную сберегательную корзину.

Около 3% россиян приняли решение вложиться в акции и ценные бумаги, а 2% опрошенных изменили тактику сбережений, так как банковские продукты стали для них невыгодными.

Остальные же 67% россиян за последние два года либо ничего не меняли в своем сберегательном поведении, либо открывали вместо привычного вклада, накопительного счета или дебетовой карты аналогичный продукт на более выгодных условиях.

По материалам «РИА Новости»,