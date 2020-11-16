Отчет бухгалтера о сделанном за день. Выявление неэффективности или просто трата времени?

Главбух поручила сотруднице написать отчет о сделанном за день. Сотрудница подробно все описала, вплоть до пития чая и работы в обед. Просто оставим это здесь.

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«Главный бухгалтер попросила отчитаться за трудовой день сотрудников бухгалтерии. Вот один из отчётов бухгалтера по зарплате:

8.45 пришла на работу, и 15 минут использовала в личных целях, т.е. помыла руки и попила чай.

В 9.00 приступила к работе. Запросила у Екатерины реестр по выплате увольнения, заполнила на обратной стороне записку расчет, т.ж реестр подшила в папку.

Разобрала авиабилеты от Симонова, скопировала чеки, посадочные талоны. (копию делала в коридоре). В отчете лежал акт по гостинице не подписанный. Взяла папку за октябрь нашла акт, сделала копию (прошу заметить, папка с документами была у Любы). После поставила заявку на оплату. Провела в программе ЗУП начисление суточных в закладке натуральный доход по ком-ке в Алтайский край. И так же сохраненный отчет был отправлен на почту Симонову для подписания.

На 12.11 есть начисление отпускных Гагиуз А.П, Цсаков С., Калмаков Д. Ферзи С., Голодин Ю., Зинова Н. Пришлось прерваться от начисления отпускных, заходила в СБИС смотрела ответ с статистике о ранее отправленном письме. Ответ не пришел, звонила в статистику для решения проблем. Далее вернулась на начисления отпускных.

По завершению расчета отпуска, распечатала записку расчет на каждого сотрудника, подшила в папку по заработной плате. Отправила файл Екатерине. После выгрузки ведомости с ЗУП в ЕРП создала заявки на выплату отпускных и перечисления НДФЛ (выбрала статью ДДС по новым требованиям).

Далее Ольга показала мне ошибку при закрытии месяца по авансовому отчету, стала разбираться, переделала статью и перепровела проводки. Стала заниматься Таларией. Ходила к Алле для принятия решения.

11.11.20г. я отдавала документы на подпись ОА, при возвращении с подписью прошила в папки (за время законного обеда). К сожалению все не успела прошить за время обеда и затратила немного времени после обеда.

Проштамповала не подписанные документы по Таларии и отдала на подпись ОА.

После я занялась исправлением января 2020г. Моя работа заключалась в исправлении каждого документа по Таларии за январь 20г. Меняла приход билета. И при этом заходила в денежные документы и также перепроводила. В течении этой работы, отвлекалась на вопросы сотрудников».

В комментариях восхитились стилем написания:

«Шикарно. Талант писателя зарыт в бухучете».

Кто-то пишут, что неделю делали хронометраж рабочего времени, чтобы выяснить, есть свободное время.

«Мы с коллегами как-то делали хронометраж по просьбе главбуха в течение недели, нужно было выяснить есть ли у нас дополнительное время для каких-то то операций (я уже не помню каких). Но это было очень полезно для нас самих, плюс главбух наглядно убедилась, что свободного времени нет. Мне кажется, это было правильно, не просто навалить сверху работы а провести небольшое исследование для начала».

На вопрос, зачем вообще этот отчет нужен, автор пишет:

«Никогда не контролировали бухгалтерию, но последние два месяца некоторые перестали успевать выполнять свои обязанности. Решили начать с отчётов, надеясь, что люди проанализировав собственный трудовой день, мобилизуются. Пока есть устойчивое мнение, что отдельные сотрудники не могут организовать свой день».

Интересно, а написание отчета в рабочее время входит?

«Можно с одним отчетом сидеть полдня.давно ли стали бухгалтерию заставлять по времени работать?».

Автор на это отвечает, что сотрудница умолчала о личных делах.

«Бухгалтерия работает как и все. С 9.00 до 18.00 с обедом. Но здесь , в этом отчёте не дописала бухгалтер, что с 17. 00 до 18.00 было дистанционное родительское собрание. Так что, работа во время обеда написана, а личные дела во время работы умолчаны».

У автора спрашивают, сказали ли сотруднице, что так писать не нужно.

«Вот. Вы сказали ей, что описаний не надо? Время бы лучше помечала 🙁»

Автор пишет, что такие отчеты ввели только ради этого сотрудника:

«В этом отчёте прослеживается реальный стёб. Сотруднице не понравилось нововведения ГБ. Только из-за нее были введены отчёты. Другие бухгалтеры отчитались, как бухгалтеры. Хозяйственные операции и количество».

Подытожим выводом из еще одного комментария:

«Нет системного подхода к работе. За что ухватилась, то и делает. А исправление января — вообще не должно входить в отчёт. Сама ошиблась сама молча исправила. Почему период открыт для исправления? Копии — поручить офис-менеджеру или подотчетному лицу делать. Заявки на оплату: разом все в конце дня... Ну и так далее.. Не работник, мое мнение».

Коллеги, а вы как думаете? Нужны ли такие отчеты для оценки эффективности сотрудников? Или пустая трата времени?