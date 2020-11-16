Титов предложил умерить пыл правоохранителей по изъятию при обысках документов и предметов

Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил внести в закон об оперативно-розыскной деятельности изменения, которые затруднили бы незаконное изъятие предметов и информационных носителей у бизнесменов при обысках.

В последнее органы прокуратуры значительно активизировали борьбу с нарушениями при обысках и изъятиях у предпринимателей, отметил Титов.

Например, в Ханты-Мансийском ао прокурор подтвердил наличие нарушений при изъятии электронных носителей информации при обыске в офисе компании, нарушения устранены.

В Санкт-Петербурге отменено постановление об обыске в компании, непричастной к уголовному делу, вещи и документы возвращены, в отношении следователей ведется процессуальная проверка.

В Республике Марий Эл признано незаконным «обследование помещений» в фермерском хозяйстве, изъятые документы возвращены.

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Для полного решения проблемы нужны системные решения, считает Титов.

Предложенные изменения в УПК более четко определяют исключительность случаев, в которых выносятся решения об изъятии или о запрете пользоваться имуществом, используемым в предпринимательской деятельности. Помимо этого, в законе об оперативно-розыскной деятельности отсутствуют ограничения по изъятию оригиналов документов, электронных носителей информации и предметов, напомнил бизнес-омбудсмен. Сроки возврата изъятого в рамках оперативно-розыскных мероприятий не определены. А под видом обследования помещения и осмотра места происшествия по экономическим преступлениям зачастую фактически производится обыск, в ходе которого изымается вся документация, а также имущество, не относящееся к предмету мероприятия.

«Возможно, для того, чтобы не признавать обследование незаконным постфактум, стоило бы внести изменения в закон об ОРД, — полагает Борис Титов. — Предусмотреть обязательное согласование обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств с органами прокуратуры. В исключительных случаях — допускать проведение таких мероприятий с обязательным уведомлением прокуратуры в течение 48 часов с момента начала. А оригиналы документов, а также электронные носители изымать только в том случае, если их копии не могут обеспечить решение задач оперативно-розыскной деятельности».