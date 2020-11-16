Банк заблокировал счет ИП и требует документы о происхождении товаров. Которых у ИП нет

ИП на УСН 6%, банк заблокировал счет и требует подтверждающие документы о происхождении товаров. А товары закупаются за наличку на различных площадках типа «АлиЭкспресс». Что делать ИП?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Прошу помощи в связи с угрозой вылета из банка по 115-ФЗ. Наше ИП (УСН 6%) занимается торговлей — продажи товаров только по безналичному расчету (оптовые продажи, тендеры), более половины покупателей — бюджетные организации, школы, детские сады.

Находимся на 6%, поскольку товары покупаем на рынках (Садовод, Южные ворота, Алиэкспресс), там существенно ниже цена, чем в магазинах. Документов, соответственно, нет. Ну и прилетел от банка запрос пакета документов, поскольку почти всю выручку мы снимаем наличными. Банк «Веста».

Сначала банк запросил документы по уплате налогов, я все сразу отправила, все налоги платятся в полном размере. В ответ они ограничили доступ к счету, возможна только уплата налогов и запросили документы происхождения товаров, договора и документы с крупнейшими контрагентами. По контрагентам мы им все предоставим — мы не занимаемся обналичкой, а действительно только продаем товары. Но документов о покупке товаров у нас нет.

Подскажите, пожалуйста, как мне сейчас быть? У нас на счету осталось 200 тысяч, плюс ожидаются поступления оплат по тендерам на большие суммы. Я искала похожие темы — но не нашла, какие санкции за отсутствие первички. Мы же ИП, бухгалтерскую отчетность вести не обязаны. Поэтому и выбрали 6%, что документов нет.

Я уже поняла, что 500 тыс снимать в месяц не стоило — но деятельность абсолютно прозрачна, по выписке видно, что покупатели — сплошные бюджетные организации, все назначения платежей прописаны в платежках, все по заявленному виду деятельности и в соответствии с ОКВЭД. Снимали наличные, так как покупали товары тоже за наличные.

Еще один счет открыт в другом банке, я могу пока работать с него. Совет прошу именно о дальнейших действиях:

Просить контрагентов все ближайшие платежи перевести на другой счет доп. соглашениями?

Закрывать счет первой?

Не закрывать счет, ждать действий банка?

В каком контексте с банком общаться?

Подавать все документы и писать объяснение, почему нет первичных?

Подавать заявление куда-то — в ЦБ, суд?

За закрытие счета Веста удерживает 10%, для меня это очень большая сумма. Читала, что если закрывают по 115-ФЗ, у нас будут проблемы с открытием счетов в других банках. Я же ничего не нарушала, просто не придавала значение рекомендациям по минимизации рисков. Пожалуйста, посоветуйте, как быть?".

Вот что пишут в комментариях:

«Мда. То, что у вас покупатели — бюджет, еще ничего не значит. 146% обнала заказывает именно бюджет. Проблема с банком, что у вас нет оплат поставщикам. «Садовод» дает документы. Пообщайтесь там😜. «АлиЭкспресс» тем более, вы же делаете переводы им, у вас остается трекинг на посылки. И да, никто не знает сколько товара вы получаете за сумму перевода поставщику на «АлиЭкспресс». Вот вам 50%, чистого товара.

Раз есть второй счет, советуют на него поступления перенести, а этот оставить для налогов.

«Перевести все дальнейшие поступления на другой счёт, а этот счёт оставить для оплаты налогов. Лучше подождать дальнейшего развития событий и поговорить с поставщиками о предоставлении документов. Иначе получается поставщики не проводили через кассу продажи?»

Автор пишет, что «на рынке не предоставляют никак».

На это пишут, что и на рынке об этом можно договориться:

«Договоритесь с поставщиками на рынке, они же ИП большинство. Если они просто физики-оформите закупочные акты. Да, конечно, придется побегать».

А еще пишут, что банк может и по работникам информацию запростиь:

«И ещё, документы от поставщиков — это пол беды. Банк может запросить информацию о Ваших сотрудниках, а в случае их отсутствия напишет Вам ответ, что с таким объёмом оказанных услуг невозможно вести бизнес одному, поэтому в черный список, пожалуйста».

Причем, дальше пишут, что так действительно было с другими клиентами:

Также советуют жаловаться на действия банка и уходить в другой банк. Но предостерегают, что при таком ведении дел и в другом банке проблемы могут начаться.