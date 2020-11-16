Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Стоит ли менять юридический адрес и место нахождения в период сдачи отчетности?

Компания задумала переехать на другой адрес вместе со сменой места нахождения. Стоит ли это сделать прямо сейчас, или лучше перенести переезд на февраль следующего года, после сдачи отчетности?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите пожалуйста, как быть в следующей ситуации. Руководство решило сменить юридический адрес в конце этого года, подать заявление о смене 15 декабря. Какие могут быть последствия для сдачи годовой отчетности? Может ли пройти ровно это мероприятие на стыке периодов? Или мне стоит настоять на переходе в феврале, после сдачи зарплатных отчетов и НДС?».

В комментариях советуют перенести переезд на февраль:

«Февраль после 15 числа — самое удобное время, если сдать всю годовую отчетность».

Также уточняют, в один или в два этапа будет переезд:

«Если переезд в два этапа, то до конца года все равно не переедете. А значит в январе может возникнуть проблема с НДС и январскими отчётами. Я не знаю что помесячно вы сдаете».

Кто-то пишет, что ничего страшного не будет:

«А чем плохо? Отчёты вы уже будете сдавать в новую. Ещё и ПФР успеете. По мне, так прекрасная дата».

На это нашлись возражения:

«Все еще от конкретной налоговой зависит. По опыту своему, лучше не в отчётный период это делать».

Коллеги, а вы как думаете? Сейчас лучше сделать или оставтиь на следующий год?

⚡ Бух! Молния – самые краткие и быстрые бухновости
Подписаться

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама