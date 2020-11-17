Некто предлагает на кассе оплатить покупки картой, а взамен просит наличные? Полиция предупреждает о мошенничестве

Если в супермаркете на кассе подходит человек и предлагает оплатить покупки своей картой, а взамен получить наличные — полиция предупреждает, что карта может быть краденой.

Об этом пишут «ТАСС».

«В последнее время в магазинах встречается такой вид мошенничества, когда на кассе к покупателю из очереди подходит человек, который предлагает заплатить за покупки картой, а взамен от потенциальной жертвы получить деньги наличными», — сообщили изданию в пресс-службе столичной полиции.

Чаще всего подходят молодые люди, объясняющие свою просьбу тем, что срочно нужны наличные, а банкомат не работает.

«Многие идут навстречу, так как большинство людей бывали в аналогичных ситуациях, когда банкомат не работает, а оплатить покупку необходимо», — рассказали в полиции.

При этом карты, которыми мошенники оплачивают покупки, были ими ранее похищены, пин-кода они не знают, в итоге расплачиваются чужими деньгами, получая взамен реальные деньги.

«Таким образом, вы способствуете мошеннику, отдавая деньги из своего кармана», — пояснил собеседник издания.

В полиции советуют не быть доверчивыми.