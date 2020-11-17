Что ответили власти на вопрос о правомерности передачи персональных данных в составе отчета об удаленщиках Москвы

Ранее Ассоциация российских банков направляла запрос помощнику Президента — начальнику Государственно-правового управления Президента Ларисе Брычевой.

Речь идет об отчете по сотрудникам, отправленным на удаленку. АРБ отмечает, что нормы ТК не устанавливают для работника обязанности по предоставлению сведений о номере его мобильного телефона, номере проездного документа и иных требуемых в отчете сведений.

Ассоциация просила проанализировать правомерность вынужденного предъявления московскими банками — работодателями требований к своим сотрудникам по предоставлению ими вышеуказанных персональных данных и согласия на их передачу городу, а также правомерность предоставления банками соответствующих сведений без согласия их работников.

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Ответ из Администрации Президента получен. Ассоциация выложила его на своем сайте.

В нем, в частности, говорится: