Что ответили власти на вопрос о правомерности передачи персональных данных в составе отчета об удаленщиках Москвы

Ранее Ассоциация российских банков направляла запрос помощнику Президента — начальнику Государственно-правового управления Президента Ларисе Брычевой.
Речь идет об отчете по сотрудникам, отправленным на удаленку. АРБ отмечает, что нормы ТК не устанавливают для работника обязанности по предоставлению сведений о номере его мобильного телефона, номере проездного документа и иных требуемых в отчете сведений.
Ассоциация просила проанализировать правомерность вынужденного предъявления московскими банками — работодателями требований к своим сотрудникам по предоставлению ими вышеуказанных персональных данных и согласия на их передачу городу, а также правомерность предоставления банками соответствующих сведений без согласия их работников.
Ответ из Администрации Президента получен. Ассоциация выложила его на своем сайте.
В нем, в частности, говорится:
По вопросу исполнения требований, содержащихся в Указе Мэра Москвы от 8 июня 2020 г.№ 68-УМ, считаем возможным высказать мнение о том, что данный нормативный правовой акт не следует рассматривать как устанавливающий требования об обязательном предоставлении информации, отсутствующей у лиц, на которые эти требования распространяются.
В пункте 11.3 названного Указа Мэра Москвы содержится прямое указание на то, что требующаяся информация не должна содержать персональные данные. В связи с этим рассмотрение вопроса о соответствии названного положения Указа Мэра Москвы требованиям законодательства РФ о персональных данных не представляется возможным.