Можно ли заполнять ТТН частично ручкой, а частично на компьютере? Или ждать придирки от ИФНС?

Можно ли заполнять товарно-транспортные накладные и печатным и ручным способом? Не будут ли придираться налоговики? В некоторых случаях, как выяснилось, придираются.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Заполнение ТТН. Часть информации заполнена на ПК. А ФИО водителя и номер авто — вписано ручкой. Печати все стоят. Такое допускается? ИФНС не будет придираться к таким документам?».

Как говорится, «не подавайте им идей!».

А вот что пишут в комментариях:

«Ст. 9 Закона от. 06.12.11 402-ФЗ и НК не содержат запрета заполнять первичные учётные документы комбинированным способом. Так — убедительно?:-)».

Правда, все зависит от того, «в какой комнате сидит инспектор»:

«Теоретически не должны. А на практике... Байке уже лет 20. Звоним в налоговую знакомому инспектору. Вопрос по заполнению декларации по НДС в какой-то нестандартной ситуации. По какой строке отразить? Просят перезвонить минут через 20. Перезваниваем. Отвечают: В нашей комнате отражают вот по этой строке. Как в других — не знаем».

Немного не по теме, но тоже о заполнении товарных накладных:

«Сейчас у меня 4 требования. Так вот в них новая формулировочка по ТТН и путевые: „заполненные должным образом — указанием Ф.И.О. водителя (полностью), наименование и рег. номера ТС и далее по списку реквизитов.“ Бывает указана только фамилия водителя, а имя и отчество всегда только инициалы. Жду когда в ТН появится ИНН водителя😁».

И опять же, не подавайте им идей.

А вот снова про придирки к заполнению ТТН:

«Выездная налоговая „придралась“- по другому выразиться немогу)), к частичному заполнению от руки путевых листов и ТТН, почему мы частично заполняем ручкой, пояснили как есть: основные реквизиты заполняем в офисе, оставшиеся на пунктах погрузки, так как от офиса пункты погрузки находятся в сотнях км, нам устно пояснили что так делать нельзя, на наш письменный запрос почему так делать нельзя и где это „нельзя“ прописано, нам никто не ответил».

Причем, пригласили налоговиков съездить на одно из мест, где иногда их заполняют:

«Я устно пригласила их на месторождения, при −30 подумать о верном заполнении, так еще и обиделись».

И еще про придирки налоговиков:

«У меня пару раз в своё время были придирки налоговой на пустом месте. Они мне открытым текстом объясняли, что лично они полностью со мной согласны. Но из вышестоящей прямо указали делать только вот так, а они чиновники: что сверху указали, то и делают. Вот лично несколько раз был свидетелем: пока работала на земле, в ИФНС, была грамотным и вменяемыми специалистом, с ней можно было спорить, доказывать, и если докажешь, то соглашалась. Перевели с повышением в городскую, и куда делась её логика и здравый смысл. И мнение её единственно правильным стало, и не подлежащим обсуждению».

К сожалению, так бывает. Коллеги, а у вас налоговики к чему придираются?