У работника меняется оклад. Подавать ли СЗВ-ТД?

Нужно ли подавать СЗВ-ТД в связи с изменением размера оклада работника? Или эти изменения к данному отчету не относятся?

Спрашивают в «Красном уголке бухгалтера».

«Подскажите, пожалуйста, в СЗВ-ТД нужно включать кадровые изменения в связи с изменением оклада? Не совсем понимаю, это сведения, которые вносятся в электронную трудовую?».

В комментариях по этому поводу пишут:

«При изменении размера окладов сотрудников подавать сведения о трудовой деятельности по форме СЗВ-ТД не нужно. Обосновывается это следующим. В соответствии с п. 2.4 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ, сведения о трудовой деятельности работника представляются в ПФР в следующих случаях:

прием на работу;

увольнение с работы;

перевод на другую постоянную работу;

подача заявления о выборе способа ведения трудовой книжки.

Еще три случая подачи СЗВ-ТД перечислены в п. 2.5.3 Порядка представления этой формы, утв. постановлением Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п:

изменение наименования работодателя;

установление (присвоение) работнику второй и последующих профессии, специальности, квалификации;

лишение права по приговору суда занимать определенные должности или заниматься определенным видом деятельности.

Буквальное толкование указанных выше норм позволяет сделать вывод, что сведения по форме СЗВ-ТД необходимо подавать исключительно в перечисленных случаях. Повышение окладов работников в их перечень не входит, поэтому не является основанием для представления сведений о трудовой деятельности работника в ПФР».

Отдельно еще добавляют, что СЗВ-ТД при изменении оклада работника не подается, кроме случаев, когда оклад меняется с изменением должности или подразделения.