Утверждены коэффициенты-дефляторы на 2021 год. Лимит выручки по УСН вырастет на 4,8 млн рублей

Опубликован приказ Минэкономразвития от 30.10.2020 № 720, устанавливающий коэффициенты-дефляторы на 2021 год.

Будут применяться следующие коэффициенты:

в целях применения НДФЛ — 1,864;

в целях применения УСН — 1,032;

в целях применения ПСН — 1,637;

в целях уплаты торгового сбора — 1,420.

Лимит выручки по УСН будет впервые за последние годы проиндексирован - лимит в 150 млн рублей вырастет до 154,8 млн рублей. Второй лимит по УСН — 200 млн рублей, который действует при так называемом «переходном периоде», индексироваться будет только с 2022 года.

Как применяются коэффициенты для НДФЛ, ПСН и уплаты торгового сбора можно узнать в этой статье.