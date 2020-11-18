Работодателям разрешат объявлять простой, если нет возможности перевести сотрудников на удаленку

В Госдуме готовится ко второму, основному, чтению законопроекта об особенностях удаленной работы. Поправки к нему были одобрены Комитетом Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Всего комитет поддержал внесение в документ 15 изменений. Среди наиболее важных поправок — нормы об обязанности работодателей обеспечивать сотрудников, работающих удаленно, необходимой техникой, оплачивать их командировки, а также о праве органов власти принудительно переводить сотрудников на дистанционную занятость в случае чрезвычайных обстоятельств. При этом перевод на удаленку не сможет являться основанием для снижения зарплаты сотрудникам при сохранении объема их работы.

Ограничивается и максимальный срок временного перевода на дистанционную работу: он не сможет превышать шести месяцев.

Поправки корректируют перечень оснований для увольнения дистанционных сотрудников: он дополняется невыходом на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд без уважительной причины. Как пояснил один из авторов инициативы депутат Андрей Исаев, этот пункт заменит такое основание, как прогул, поскольку его невозможно применять к удаленным работникам. Кроме того, работодателей планируется наделить правом объявлять простой при невозможности перевода своих сотрудников на удаленную занятость. Сейчас такой возможности нет.

Закон должен вступить в силу с 1 января следующего года.

По материалам ТАСС