Поставщик подал корректировку и не отразил покупателя в реализации. А налоговики теперь шлют требования

Требование по НДС от налоговиков, нет реализаций от такого-то поставщика. А они были, счет-фактуры в подтверждение. Оказывается, бухгалтер поставщика подал корректировку, и не отразил покупателя в реализации. И даже не предупредил. Что делать?
Совета просят в «Красном уголке бухгалтера».
«Помогите, пожалуйста, советом🙏. ООО, ОСНО, оптовая торговля. Пришло автотребование по НДС, 3 кв. 2020. Позвонила в налоговую, говорят нет к вам реализаций от „поставщика N“. Говорю, как так, было две счет-фактуры от апреля 2019 г. часть второй счет-фактуры зачли в 3 кв. 2019 года и все было ок, остаток счет-фактуры взяли в третьем кв. 2020г. Первая счет-фактура во втором кв 2019г. тоже зачтена. Стали разбираться — оказывается, „поставщик N“ подал корректировку за 2 кв 2019 года 29.10.2020 го и не отразил нас в реализации. Как так вообще можно 🙁. И вот, сейчас все и вылезло... Позвонила „поставщику N“, говорят: „да-да бух подаёт корректировку, скоро все выровняется...“. Ок. К сожалению, не такой большой у меня опыт, я не понимаю, что мне на требование отвечать? „Подождите, ща все будет?“. Или молча книгу продаж слать с печатью от поставщика — „я не при делах“. Компания небольшая, веду бух сама, стараюсь:) но до глав буха со стажем ещё далеко».В комментариях советуют:
«У вас все документы от поставщика есть? Накладная, акт, счёт фактура, оплата? Если есть я бы отправила им в ответ на требование, а поставщик пусть сам разбирается со своими корректировками».Автор отвечает, что все есть:
«Оплата, накладная, счет-фактуры есть».Автору советуют предоставить все это налоговикам:
«Тогда делайте копии, если ножками. Или сканы прикрепляете в ответ на требование, и все. А ситуации бывают разные и прилетает частенько откуда и не ждёшь. И пояснительную обязательно».А кто-то, наоборот советует сразу все налоговикам не нести.
«Если есть все подтверждающие документы, отправлять их не обязательно. В ответе на автотребование должна быть галочка „подтвердить правильность отчёта“ (или что-то в этом роде). Если поставщик корректировку не представит, то тогда уже с первичной доказывать придётся».С этим мнением согласились: