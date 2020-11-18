Ложка дегтя в новом законе о ПСН: отменен максимальный размер потенциального дохода

Совет Федерации утвердил закон с поправками в главу 26.5 Налогового кодекса о патентной системе налогообложения. Поправки должны вступить в силу с 1 января 2021 года.

Подробный разбор закона есть в этой статье.

Закон преподносился авторами и депутатами как благо для предпринимателей. Однако не обошлось без ложки дегтя, о которой полностью умолчали — отменен максимально возможный потенциальный доход.

Действующей редакцией статьи 346.43 установлено, что максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода не может превышать 1 млн. рублей, если иное не установлено пунктом 8 этой статьи. В подпункте 4 пункта 8 была дана возможность региональным властям повышать этот максимум в зависимости от вида деятельности, но все-таки был установлен предел — не более 10 млн рублей при покупке патентов на розничную торговлю, общепит и сдачу в аренду недвижимости. Еще была возможность у региональных властей повышать этот максимум на коэффициент-дефлятор, который ежегодно устанавливался (пункт 9 статьи 346.43).

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Принятым законом всё это отменено. С 2021 года максимального размера потенциального дохода не будет. Региональные законодатели вольны установить любой потенциальный доход, на какой хватит у них фантазии.

В первоначальной версии законопроекта таких поправок не было, они были добавлены ко второму чтению. О том, что они были внесены «тихой сапой», без широкого обсуждения, свидетельствует и тот факт, что в только что принятом приказе Минэкономразвития есть коэффициент-дефлятор для ПСН на 2021 год. Значит, это министерство даже не знало о готовящихся поправках.

Так что предпринимателям, давно применяющим ПСН и платящим налог исходя из максимального возможного потенциального дохода, стоит быть внимательными. А то после подачи заявления на выдачу патента в 2021 году может оказаться, что его стоимость вырастет в несколько раз.