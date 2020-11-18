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По мнению московских властей, номер телефона и транспортной карты – это не персональные данные. А что же это?

Сегодня на сайте Ассоциации российских банков (АРБ) опубликован ответ Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы (ДПиИР Москвы) относительно отчетов по удаленщикам, которые сдают московские работодатели.

Так, ДПиИр Москвы отметил, что:

— сведения о номере мобильного телефона, проездного билета, социальной карты, государственном регистрационном номере транспортного средства не относятся к персональным данным, поскольку предоставляется без информации об их владельце;

— обязанность по предоставлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со статьей 189 ТК, работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами.

В АРБ отмечают, что для московских банков-работодателей открытым остался вопрос о том, в силу каких норм права информация, например, о номере мобильного телефона физлица, его социальной карты и о госномере его авто не является его персональными данными.

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Идентификация физлица, как правило, происходит по совокупности данных о нем, и отсутствие ФИО человека не говорит о том, что его невозможно идентифицировать по иным его персональным данным. Рассматриваемые сведения дают совокупность данных о работнике, позволяющую идентифицировать его.

Неразрешенным остался вопрос о правовых основаниях предъявления работодателем требований к работнику о предоставлении его личной информации, поскольку статья 189 ТК, ссылка на которую имеется в ответе ДПиИр Москвы, не возлагает такой обязанности на работников, не регулирует вопросы получения и передачи персональных данных, а говорит лишь о трудовой дисциплине и трудовом распорядке, в т. ч. указывая на обязанность соблюдения правил поведения, установленных федеральными законами (но Указы Мэра таковыми не являются).
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Также остается актуальным вопрос о действиях работодателя при отсутствии у работника в пользовании номера мобильного телефона или при неиспользовании мобильного телефона в текущем периоде (например, в силу поломки телефона и невозможности приобретения нового по причине материальных проблем или отсутствия возможности оплаты мобильный связи по причине ухудшения материального положения).

Напомним, накануне мы рассказывали о том, какой ответ на аналогичный вопрос дали банкирам в Государственно-правовом управлении Президента.

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