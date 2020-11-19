При продаже госимущества физлицу НДС платит продавец. Но только если покупатель не является ИП

Если физлицо приобретает государственное или муниципальное имущество, и у него нет статуса ИП — НДС ему платить не нужно. Это должен сделать продавец.

В общем случае при продаже муниципального имущества НДС платит покупатель, как налоговый агент. А что, если покупатель является физлицом, не зарегистрированным в качестве ИП?

Минфин в письме № 03-07-14/94595 от 30.10.2020. дает разъяснение:

При реализации (передаче) указанного имущества физическим лицам, не являющимся ИП, НДС уплачивается в бюджет в общеустановленном порядке налогоплательщиками, то есть лицами, осуществляющими операции по реализации (передаче) данного имущества.