У работника меняется наименование должности, трудовые функции те же. Нужно ли уведомлять его об этом за два месяца?

Нужно ли уведомить сотрудника за два месяца о том, что меняется наименование его должности из-за объединения подразделений. Трудовая функция сотрудника остается той же самой. Ответ зависит от того, согласен ли с этим сам сотрудник.

Эксперт в трудовых отношениях Юлия Жижерина рассказывает на своей странице в Facebook.

«Вопрос от клиента: "Объединяем 2 подразделения, меняется наименование должности, но трудовая функция остается той же, Нужно ли уведомлять работников за 2 месяца и получать согласие?".

Полагаем, что если работник согласен на изменение наименования его должности, то уведомлять его об этом не нужно. Достаточно заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору (ст. 72 ТК РФ)

Если работник не согласен на переименование должности, то в этом случае позиции проверяющих органов различны.

1) Возможно изменение условий трудового договора по ст. 74 ТК — тогда требуется уведомление за 2 месяца. По мнению представителей Роструда России, если трудовая функция при таком переименовании не изменится, в штатном расписании новая должность ранее не значилась, то изменить название должности возможно в порядке ст. 74 ТК (см. разъяснения на сайте Онлайнинспекция.рф, первое, второе, третье). Но для этого необходимо наличие изменений организационных или технологических условий труда.

2) Имеет место не переименование должности, а перевод на другую работу, который допускается только с письменного согласия работника, ст. 74 ТК РФ не применима. По мнению Заместителя руководителя Роструда России Ивана Шкловца, трудовое законодательство не содержит понятия «переименование должности». Любое изменение наименования должности — это перевод, изменение трудовой функции. И как только должность «переименовали», это означает, что необходимо издать приказ о переводе работника на другую должность.

На наш взгляд, безрисковый вариант — договориться с работником о переименовании должности и заключить с ним дополнительное соглашение.

Если применять процедуру по ст. 74 ТК, а работник будет не согласен и обжалует переименование, то возникает риск, что суд признает действия работодателя неправомерными. Также возникает риск, что при проверке инспекция труда может расценить переименование должности переводом, который был проведен без согласия работника, за что может привлечь работодателя к ответственности по ст. 5.27 КоАП».